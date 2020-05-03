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شؤون فلسطينية

محكمة أمريكية ترد قضية مرفوعة ضد السلطة الفلسطينية قيمتها 900 مليون دولار

محكمة أمريكية ترد قضية مرفوعة ضد السلطة الفلسطينية قيمتها 900 مليون دولار
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن محكمة أمريكية، ردت قضية مرفوعة على السلطة قيمتها 900 مليون دولار، في انجاز فلسطيني جديد.

وقال الوزارة، عبر حسابها بموقع (فيسبوك): إنه بجهود طاقم المحامين المعتمد لدى وزارة المالية في واشنطن، ونزجهات وزير المالية، أسقطت محكمة الاستئناف الأمريكية، قضية بـ 900 مليون دولار، ضد منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.

وأضافت المالية "المحكمة ردت الاستئناف المقدم من مجموعات يمينية في قضية (شاتسكي) المرفوعة ضد المنظمة والسلطة منذ العام 2004".

يشار إلى أن قضية (شاتسكي) هي احدى القضايا المرفوعة ضد فلسطين، في المحاكم الأمريكية، بدعوى اتهام منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، بالمسؤولية عن عمليات قتل وجرح أشخاص بيحملون الجنسية الأمريكية والإسرائيلية".

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