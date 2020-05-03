العراق: مقتل وجرح 11 مدنياً وعسكرياً في هجوم لـ (تنظيم الدولة)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، مقتل وجرح 11 مدنياً وعسكرياً في هجوم لـ (تنظيم الدولة) في محافظة ديالى شرقي العراق.



وذكر بيان للخلية، أن "تنظيم الدولة شن الليلة الماضية، هجوماً مباشراً على مركز شرطة زاغنية بناحية العبارة في قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى"، وفق ما نقلته ( روسيا اليوم).



وأضاف: أن "الهجوم ادى الى مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة ومدني، فيما جرح إثنان من الأجهزة الأمنية وخمسة مدنيين".