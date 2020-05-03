مركز القدس: 213 انتهاكاً نفذها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في نيسان

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رام الله - دنيا الوطن

رصد مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، انتهاكات الاحتلال المتعددة ضد الفلسطينيين، خلال نيسان/ أبريل المنصرم.



وبين المركز، أن انتهاكات جيش الاحتلال، بلغت 213، مشتملة على الحواجز الدائمة، وما يتبعها من تقطيع أوصال مدن الضفة، والحواجز العسكرية الطيارة، وإغلاق طرق رئيسية وحيوية وقرى، وهدم منشآت ومصادرة أراضٍ، وسرقة أموال خاصة، والعديد اللامتناهي من الانتهاكات.



ويلاحظ، وفق المركز، انخفاض بسيط في عدد الانتهاكات اليومية التي شهدها شهر نيسان/ أبريل مقارنة بالأشهر السابقة، وذلك للانشغال بمواجهة جائحة (كورونا).