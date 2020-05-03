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الرئيس التونسي يشكر أمير قطر على مساعدات عاجلة لمواجهة (كورونا)

الرئيس التونسي يشكر أمير قطر على مساعدات عاجلة لمواجهة (كورونا)
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التونسي قيس سعيّد
رام الله - دنيا الوطن
أجرى الرئيس التونسي، قيس سعيّد، محادثة هاتفية مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء السبت، عبّر فيها عن شكره وتقديره للمساعدات الطبية العاجلة، التي أرسلتها الدوحة لدعم تونس في مكافحة وباء (كورونا).

ووفقاً لبيان رسمي تونسي نقلته (الجزيرة)، فقد عبر الرئيس سعيّد عن امتنانه لاستجابة قطر السريعة في تقديم المساعدات الطبية، ومن بينها إنشاء مستشفى ميداني في جنوب البلاد.

وأشار البيان إلى أن الرئيس التونسي، وأمير قطر، استعرضا خلال محادثتهما العلاقات الأخوية بين البلدين، وأوجه تطويرها.

واستقبلت تونس أمس السبت، طائرة قطرية محملة بمساعدات طبية، تشمل مستشفى ميدانياً، وحطت الطائرة في مطار توزر الدولي جنوبي تونس، حاملة ثاني شحنة من المساعدات الطبية القطرية خلال أقل من أسبوع.

وتضم المساعدات مستشفى ميدانياً بمساحة 800 متر مربع، مجهزاً بمئة سرير وعشرين جهاز تنفس صناعي، إضافة إلى مستلزمات طبية أخرى.

ووصلت يوم الأربعاء الماضي الشحنة الأولى من المساعدات الطبية القطرية بحمولة عشرة أطنان.

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