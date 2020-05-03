روحاني: فتح أبواب المساجد بـ 30% من المناطق في إيران اعتباراً من الغد

الرئيس الإيراني حسن روحاني

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن المساجد المغلقة منذ منتصف آذار/ مارس، لاحتواء وباء (كورونا) ستفتح اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين في 30% من المناطق.



وقال روحاني في كلمة خلال اجتماع للجنة مكافحة الوباء، نقلتها (LBC): "قررنا اليوم فتح المساجد في 132 منطقة منخفضة الخطورة على صعيد انتشار فيروس (كورونا) اعتباراً من الغد، واستئناف صلوات الجمعة، مع احترام المعايير الصحية".



تراجع أضرار كورونا في إيران



وأعلنت إيران اليوم السبت، عن تراجع واضح في عدد الإصابات الجديدة بـ (كورونا) مع تسجيلها 802 حالة، في أدنى حصيلة يومية منذ العاشر من آذار/ مارس.



ما رفع عدد الإصابات الجديدة الحصيلة الإجمالية للحالات المسجّلة رسمياً في إيران إلى 96 ألفاً و448 منذ أعلنت الجمهورية الإسلامية أولى الإصابات لديها في منتصف شباط/ فبراير.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور على التلفزيون الرسمي: إن "ذلك يظهر تراجعًا واضحًا في عدد الإصابات الجديدة مقارنة بالأسابيع الأخيرة، رغم إجرائنا فحوصاً بشكل نشط".



وأضاف جهانبور: أن "77 ألفاً و350 من الأشخاص، الذين نقلوا إلى المستشفيات، تعافوا في إطار ما اعتبرها "بين أعلى نسب التعافي في العالم".



وفي المقابل، ذكر أن عدد الوفيات الجديدة، جرّاء (كوفيد- 19) ارتفع بعض الشيء إلى 65 خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ لتبلغ إجمالي حصيلة الوفيات 6156.