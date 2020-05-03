كوريا الجنوبية تُخفف بعض قيود (كورونا) اعتبارًا من 6 أيار

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، تشونج سيه كيون، أن كوريا الجنوبية، ستخفف بشكل أكبر قواعد التباعد الاجتماعي ابتداء من السادس من أيار/ مايو؛ لتسمح بإعادة فتح الشركات بشكل تدريجي، في الوقت الذي نجحت فيه السلطات إلى حد كبير في السيطرة على تفشي فيروس (كورونا).



وقال في اجتماع مع مسؤولين حكوميين: إن الحكومة "ستسمح للشركات، باستئناف عملها على مراحل، وستسمح أيضاً بالتجمعات والمناسبات على افتراض أنها تتبع إرشادات التطهير"، وفق (سي ان بي سي).