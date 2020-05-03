كوريا الجنوبية تُخفف بعض قيود (كورونا) اعتبارًا من 6 أيار
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، تشونج سيه كيون، أن كوريا الجنوبية، ستخفف بشكل أكبر قواعد التباعد الاجتماعي ابتداء من السادس من أيار/ مايو؛ لتسمح بإعادة فتح الشركات بشكل تدريجي، في الوقت الذي نجحت فيه السلطات إلى حد كبير في السيطرة على تفشي فيروس (كورونا).
وقال في اجتماع مع مسؤولين حكوميين: إن الحكومة "ستسمح للشركات، باستئناف عملها على مراحل، وستسمح أيضاً بالتجمعات والمناسبات على افتراض أنها تتبع إرشادات التطهير"، وفق (سي ان بي سي).
أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، تشونج سيه كيون، أن كوريا الجنوبية، ستخفف بشكل أكبر قواعد التباعد الاجتماعي ابتداء من السادس من أيار/ مايو؛ لتسمح بإعادة فتح الشركات بشكل تدريجي، في الوقت الذي نجحت فيه السلطات إلى حد كبير في السيطرة على تفشي فيروس (كورونا).
وقال في اجتماع مع مسؤولين حكوميين: إن الحكومة "ستسمح للشركات، باستئناف عملها على مراحل، وستسمح أيضاً بالتجمعات والمناسبات على افتراض أنها تتبع إرشادات التطهير"، وفق (سي ان بي سي).
التعليقات