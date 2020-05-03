روسيا تُسجّل 10633 إصابة جديدة بـ (كورونا) في يوم واحد

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت روسيا اليوم، أعلى ارتفاع يومي في حالات الإصابة بفيروس (كورونا) بلغ 10633 حالة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 134686 وفقاً للبيانات الرسمية.



ومع ذلك، تباطأ معدل الوفيات بالأيام الماضية، ولا يزال أقل بكثير من الناحية النسبية من الكثير من البلدان الأخرى وفق (LBC).



وقال المركز الروسي لإدارة أزمة (كورونا): إن عدد الوفيات في كل أنحاء البلاد، ارتفع إلى 1280 بعد وفاة 58 شخصاً في الساعات الأربع والعشرين الماضية.