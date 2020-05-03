مهداوي: اشترطنا على العمال داخل أراضي الـ 48 المبيت بأماكن عملهم
رام الله - دنيا الوطن
بدأ نحو 40 ألف عامل فلسطيني، اليوم الأحد، بالتوجه إلى أماكن عملهم داخل أراضي الـ 48، ولمدة يومين، ضمن شروط محددة.
وأكد الناطق باسم وزارة العمل، رامي مهداوي، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن الوزارة، طلبت من العمال الالتزام بالمبيت في أماكن عملهم حتى نهاية شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن هناك تعهدات من المشغلين الإسرائيليين، بتوفير أماكن مبيت لائقة لهم.
بدأ نحو 40 ألف عامل فلسطيني، اليوم الأحد، بالتوجه إلى أماكن عملهم داخل أراضي الـ 48، ولمدة يومين، ضمن شروط محددة.
وأكد الناطق باسم وزارة العمل، رامي مهداوي، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن الوزارة، طلبت من العمال الالتزام بالمبيت في أماكن عملهم حتى نهاية شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن هناك تعهدات من المشغلين الإسرائيليين، بتوفير أماكن مبيت لائقة لهم.
وشدد على ضرورة التزام العمال بارتداء القفازات والكمامات، والحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين، من أجل حماية أنفسهم.
وقال: إن العمال الذين نشرت أسماؤهم عبر موقع وزارة العمل، بدؤوا منذ فجر اليوم، بالدخول إلى أراضي الـ 48.
وأشار إلى أنه سيسمح بدخول 500 عامل كل ساعة، من خلال حواجز: "نعلين، وقلنديا، ووادي الخليل "ميتار"، وترقوميا، والجبع، والزيتونة، وقلقيلية، والطيبة، والجلمة، والريحان".
وأشار إلى أنه سيسمح بدخول 500 عامل كل ساعة، من خلال حواجز: "نعلين، وقلنديا، ووادي الخليل "ميتار"، وترقوميا، والجبع، والزيتونة، وقلقيلية، والطيبة، والجلمة، والريحان".
يذكر، أن نحو 98 ألف عامل، يعملون في أراضي الـ 48 في قطاعات مختلفة، تتركز غالبيتها في قطاع البناء.
التعليقات