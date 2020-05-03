مهداوي: اشترطنا على العمال داخل أراضي الـ 48 المبيت بأماكن عملهم





وقال: إن العمال الذين نشرت أسماؤهم عبر موقع وزارة العمل، بدؤوا منذ فجر اليوم، بالدخول إلى أراضي الـ 48.



وأشار إلى أنه سيسمح بدخول 500 عامل كل ساعة، من خلال حواجز: "نعلين، وقلنديا، ووادي الخليل "ميتار"، وترقوميا، والجبع، والزيتونة، وقلقيلية، والطيبة، والجلمة، والريحان".





يذكر، أن نحو 98 ألف عامل، يعملون في أراضي الـ 48 في قطاعات مختلفة، تتركز غالبيتها في قطاع البناء.

وشدد على ضرورة التزام العمال بارتداء القفازات والكمامات، والحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين، من أجل حماية أنفسهم.