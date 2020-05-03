مقتل ستة أفراد في تحطم طائرة عسكرية بوليفية

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رام الله - دنيا الوطن

قال سلاح الجو في بوليفيا: إن طائرة عسكرية خفيفة، تحطمت يوم السبت، مما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من فردين وأربعة إسبان كانت تنقلهم قبل إعادتهم إلى بلادهم، وسط تفشي جائحة فيروس (كورونا).



وقال بيان نقلته (رويترز) إن الحادث وقع قرب مدينة ترينيداد بجنوب شرق البلاد، حيث نُقل الركاب إلى سانتا كروز، وأغلقت بوليفيا حدودها لاحتواء تفشي الوباء.



وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الطائرة، أبلغت عن عزمها العودة إلى المطار في ترينيداد بعد 12 دقيقة من الإقلاع بسبب تعطل المحرك، ثم فُقد الاتصال بالطائرة.