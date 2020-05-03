الكوريتان تتبادلان إطلاق النار عند موقع حدودي في تصعيد مفاجئ





أول ظهور علني لـ كيم جونغ أون بعد اختفائه





رام الله - دنيا الوطنتبادلت الكوريتان، إطلاق النار حول موقع حراسة تابع للجنوب صباح يوم الأحد، مما أثار التوتر بعد يوم من إنهاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، فترة غياب، استمرت ثلاثة أسابيع بظهوره في وسائل الإعلام الرسمية، خلال زيارة لأحد المصانع.وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان نقلته (رويترز): إن عدة طلقات نارية، أطلقت من كوريا الشمالية في الساعة 7:41 صباحاً بالتوقيت المحلي تجاه موقع حراسة في كوريا الجنوبية على الحدود.وأضافت أن كوريا الجنوبية، ردت بإطلاق رصاصتين باتجاه كوريا الشمالية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.وبعد تكهنات لأسابيع عن صحة ومكان كيم، نشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، صوراً وتقريراً يوم السبت عن حضور كيم لافتتاح مصنع أسمدة، وذلك في أول ظهور منذ 11 نيسان/ أبريل.وظهر كيم في صور وهو يبتسم، ويتحدث لمستشاريه خلال مراسم الافتتاح، وأيضا وهو يقوم بجولة في المصنع، ولم يتسن التأكد من صحة الصور التي نشرها موقع صحيفة (رودونج سينمون) الرسمية.