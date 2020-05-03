دولي

شاهد: الجيش الهندي يشكر العاملين الصحيين بطريقة خاصة

شاهد: الجيش الهندي يشكر العاملين الصحيين بطريقة خاصة
جانب من الحدث
رام الله - دنيا الوطن
حلقت طائرات سلاح الجو الهندي، فوق أكثر من 12 مدينة اليوم الأحد، لتوجيه الشكر للعاملين في القطاع الصحي وغيرهم من موظفي الخدمات الأساسية، الذين يواجهون مكافحة الوباء.

وبحسب (رويترز) أظهر التلفزيون المحلي، طائرة هليكوبتر تنثر الزهور على مستشفى فيكتوريا، فيما هتف الأطباء والعاملون الطبيون الآخرون، الذين كانوا يرتدون الملابس والأقنعة الواقية وسط عزف فرقة عسكرية.

 

وكانت قد اصطفت سفن البحرية، وخفر السواحل، على طول أكثر من 30 موقعًا على الساحل الهندي، وستُطلق بعض السفن قنابل مضيئة.

لكن الاحتفالات، طغت عليها أنباء وفاة أربعة من أفراد الجيش الهندي، بينهم ضابطان ومسؤول بالشرطة خلال معركة بالأسلحة النارية مع مسلحين في منطقة كشمير الشمالية.

يشار إلى أن أفراد الجيش الخمسة، قتلوا أثناء تحرير رهائن في منطقة (كوبوارا) بكشمير، وأضاف أن مسلحين قتلا أيضاً بالرصاص خلال العملية.

يذكر، أن الهند، سجلت ما يقرب من 40 ألف حالة إصابة بالفيروس، وأكثر من 1300 حالة وفاة وسط إجراءات عزل عام لمدة أسابيع في كل أنحاء البلاد؛ لاحتواء انتشار الوباء.

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