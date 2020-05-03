السعودية تعتزم اتخاذ إجراءات "صارمة ومؤلمة" لمواجهة آثار (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان في مقابلة مع تلفزيون العربية، إن السعودية ستتخذ إجراءات صارمة ومؤلمة للتعامل مع آثار فيروس (كورونا)، مضيفاً أن "جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حالياً".



وقال الوزير في مقتطفات نشرتها العربية: "يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة" مضيفاً أن أثر الفيروس على المالية العامة السعودية، سيظهر اعتباراً من الربع الثاني من العام.



وقال الجدعان: "المالية السعودية تحتاج إلى ضبط أكبر والطريق أمامنا طويل"، موضحاً أن أحد الإجراءات هو إبطاء تنفيذ بعض المشروعات الحكومية، ومنها مشروعات ضخمة لتقليل الإنفاق.



وقال الجدعان: إن الحكومة، استخدمت بعض إيرادات الاستثمارات لسد العجز في الموازنة، مشيراً إلى أن الأزمة تقدم فرصاً استثمارية.



وأشار الجدعان إلى أن المملكة، اتخذت إجراءات تحفيزية، تستهدف الحفاظ على الوظائف في القطاع الخاص، وضمان استمرار وصول الخدمات الأساسية.