دولي

الجيش الإسرائيلي يُطلق سراح خمسة سودانيين حاولوا التسلل من لبنان

الجيش الإسرائيلي يُطلق سراح خمسة سودانيين حاولوا التسلل من لبنان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقل الجيش الإسرائيلي، خمسة أشخاص أثناء محاولتهم التسلل من لبنان إلى إسرائيل، الليلة الماضية. 

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن الخمسة اعتقلوا عند الشريط الحدودي، وتبين أنهم طالبو لجوء سودانيون، ولاحقاً تم إطلاق سراحهم، وإعادتهم إلى الأراضي اللبنانية، وفق ما نقلته (عرب 48). 

وكان ناشطون في (حزب الله) قاموا بقص الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل في ثلاثة مواقع مختلفة، الشهر الماضي، وعادوا إلى داخل الأراضي اللبنانية من دون أن يلحظهم الجيش الإسرائيلي، ونشرت قناة (المنار) التلفزيونية التابعة لحزب الله، صوراً للمواقع التي جرى قص الشريط فيها.

واعتبر الجيش الإسرائيلي ذلك، أنه رد على الغارات التي ينفذها ضد أهداف لحزب الله وإيران في سورية ولبنان، وقرر حشد مزيد من القوات عند الحدود، ورفع حالة تأهبها.

أخبار ذات صلة

بفيلم رسوم متحركة.. الصين تسخر من تعامل أميركا مع أزمة (كورونا)

بفيلم رسوم متحركة.. الصين تسخر من تعامل أميركا مع أزمة (كورونا)

روحاني: فتح أبواب المساجد بـ 30% من المناطق في إيران اعتباراً من الغد

روحاني: فتح أبواب المساجد بـ 30% من المناطق في إيران اعتباراً من الغد

كوريا الجنوبية تُخفف بعض قيود (كورونا) اعتبارًا من 6 أيار

كوريا الجنوبية تُخفف بعض قيود (كورونا) اعتبارًا من 6 أيار

روسيا تُسجّل 10633 إصابة جديدة بـ (كورونا) في يوم واحد

روسيا تُسجّل 10633 إصابة جديدة بـ (كورونا) في يوم واحد

مقتل ستة أفراد في تحطم طائرة عسكرية بوليفية

مقتل ستة أفراد في تحطم طائرة عسكرية بوليفية

الكوريتان تتبادلان إطلاق النار عند موقع حدودي في تصعيد مفاجئ

الكوريتان تتبادلان إطلاق النار عند موقع حدودي في تصعيد مفاجئ

شاهد: الجيش الهندي يشكر العاملين الصحيين بطريقة خاصة

شاهد: الجيش الهندي يشكر العاملين الصحيين بطريقة خاصة

وفيات (كورونا) بالعالم تقترب من ربع مليون والإصابات تتجاوز 3.5 مليون

وفيات (كورونا) بالعالم تقترب من ربع مليون والإصابات تتجاوز 3.5 مليون

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

نقابة الأطباء: نرفض اقتطاع أية مبلغ من رواتب الزملاء لأي سبب ودون موافقتهم

نقابة الأطباء: نرفض اقتطاع أية مبلغ من رواتب الزملاء لأي سبب ودون موافقتهم

مركز القدس: 213 انتهاكاً نفذها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في نيسان

مركز القدس: 213 انتهاكاً نفذها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في نيسان

&#34;الأهلية للتأمين&#34; و&#34;الاتحاد للإعمار والاستثمار&#34; تقدمان مستلزمات طبية وقائية لوزارة الصحة

"الأهلية للتأمين" و"الاتحاد للإعمار والاستثمار" تقدمان مستلزمات طبية وقائية لوزارة الصحة

مهداوي: اشترطنا على العمال داخل أراضي الـ 48 المبيت بأماكن عملهم

مهداوي: اشترطنا على العمال داخل أراضي الـ 48 المبيت بأماكن عملهم

وزارة الإعلام: صون الحريات الإعلامية واجب وطني

وزارة الإعلام: صون الحريات الإعلامية واجب وطني

(فتح) تُؤكد ثقتها وتقديرها لجهود حكومة اشتية على مختلف الصُعد

(فتح) تُؤكد ثقتها وتقديرها لجهود حكومة اشتية على مختلف الصُعد

وزارة الداخلية تُوضّح ما حدث مع مراسل صحفي بالضفة الغربية

وزارة الداخلية تُوضّح ما حدث مع مراسل صحفي بالضفة الغربية

في اليوم العالمي لحرية الصحافة: الاحتلال يواصل اعتقال (12) صحفياً

في اليوم العالمي لحرية الصحافة: الاحتلال يواصل اعتقال (12) صحفياً

منوعات

مريم حسين تستغيث بحكام الإمارات ليحموها من صالح الجسمي.. ورد مُفاجئ من الأخير

مريم حسين تستغيث بحكام الإمارات ليحموها من صالح الجسمي.. ورد مُفاجئ من الأخير

شاهد: لماذا قبل رامز جلال رأس بدرية طلبة خلال المقلب؟

شاهد: لماذا قبل رامز جلال رأس بدرية طلبة خلال المقلب؟

صدمة لجمهور عمرو واكد بسبب تمثيله مع ميا خليفة

صدمة لجمهور عمرو واكد بسبب تمثيله مع ميا خليفة

بشرى تسقط في موقع تصوير مسلسلها.. والطبيب: &#34;الدم لا يصل إلى المخ&#34;

بشرى تسقط في موقع تصوير مسلسلها.. والطبيب: "الدم لا يصل إلى المخ"

هذا ما منع صفية العمري من الزواج ثانية

هذا ما منع صفية العمري من الزواج ثانية

نصيحة صادمة لياسمين صبري من مُخرج شهير

نصيحة صادمة لياسمين صبري من مُخرج شهير

مايا دياب تضع رامز جلال في ورطة بسبب ما كشفته حول البرنامج

مايا دياب تضع رامز جلال في ورطة بسبب ما كشفته حول البرنامج

عمرو يوسف يكشف كيف أثر الحسد على أداء زوجته كندا علوش

عمرو يوسف يكشف كيف أثر الحسد على أداء زوجته كندا علوش

مريم حسين: &#34;البصق في وجه رامز جلال أفضل من 10 ملايين دولار&#34;

مريم حسين: "البصق في وجه رامز جلال أفضل من 10 ملايين دولار"

بعد غضب الجمهور.. حمدي الميرغني يكشف حقيقة علمه بمقلب &#34;رامز&#34;

بعد غضب الجمهور.. حمدي الميرغني يكشف حقيقة علمه بمقلب "رامز"

عربي

العراق: مقتل وجرح 11 مدنياً وعسكرياً في هجوم لـ (تنظيم الدولة)

العراق: مقتل وجرح 11 مدنياً وعسكرياً في هجوم لـ (تنظيم الدولة)

الرئيس التونسي يشكر أمير قطر على مساعدات عاجلة لمواجهة (كورونا)

الرئيس التونسي يشكر أمير قطر على مساعدات عاجلة لمواجهة (كورونا)

السعودية تعتزم اتخاذ إجراءات &#34;صارمة ومؤلمة&#34; لمواجهة آثار (كورونا)

السعودية تعتزم اتخاذ إجراءات "صارمة ومؤلمة" لمواجهة آثار (كورونا)

السودان يُسجّل 59 إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

السودان يُسجّل 59 إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس (كورونا)