الجيش الإسرائيلي يُطلق سراح خمسة سودانيين حاولوا التسلل من لبنان





وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن الخمسة اعتقلوا عند الشريط الحدودي، وتبين أنهم طالبو لجوء سودانيون، ولاحقاً تم إطلاق سراحهم، وإعادتهم إلى الأراضي اللبنانية، وفق ما نقلته (عرب 48).



وكان ناشطون في (حزب الله) قاموا بقص الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل في ثلاثة مواقع مختلفة، الشهر الماضي، وعادوا إلى داخل الأراضي اللبنانية من دون أن يلحظهم الجيش الإسرائيلي، ونشرت قناة (المنار) التلفزيونية التابعة لحزب الله، صوراً للمواقع التي جرى قص الشريط فيها.



واعتبر الجيش الإسرائيلي ذلك، أنه رد على الغارات التي ينفذها ضد أهداف لحزب الله وإيران في سورية ولبنان، وقرر حشد مزيد من القوات عند الحدود، ورفع حالة تأهبها.

رام الله - دنيا الوطناعتقل الجيش الإسرائيلي، خمسة أشخاص أثناء محاولتهم التسلل من لبنان إلى إسرائيل، الليلة الماضية.