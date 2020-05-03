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شؤون فلسطينية

بدء وصول الدفعة الأولى من العالقين في الأردن إلى أريحا

بدء وصول الدفعة الأولى من العالقين في الأردن إلى أريحا
جانب من دخول العالقين
رام الله - دنيا الوطن
بدأ منذ ساعات صباح اليوم الأحد، وصول الدفعة الأولى من المواطنين الفلسطينيين العالقين في الأردن، إلى أريحا عبر (معبر الكرامة).

وفور وصولهم، باشرت الطواقم الطبية لوزارة الصحة، إجراء الفحوصات اللازمة لهم؛ للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس (كورونا) قبل نقلهم إلى محافظاتهم. 

وبحسب الترتيبات، التي أعلنت عنها الجهات الرسمية، سيتم بدء دخول العالقين الفلسطينيين صباح اليوم، بقدرة فحص واستيعاب تصل إلى 500 مواطن عالق لكل يوم".

وقال رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، في وقت سابق: إنه يجري الترتيب لعودة ألف و600 عالق في الأردن، كما أوضحت الخارجية، أنه سيتم إجراء الفحوصات اللازمة لهم قبل انتقالهم لمحافظاتهم.

وأغلقت الحدود الفلسطينية الأردنية منذ إعلان حالة الطوارئ قبل نحو شهر، لمواجهة جائحة فيروس (كورونا).

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