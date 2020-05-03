(كورونا) بالداخل الفلسطيني: 991 مصاباً بزيادة 17 حالة في اليوم الأخير

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

بلغ عدد المصابين بفيروس (كورونا) المستجد حتى الساعة التاسعة صباحاً في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، 991 مصاباً بزيادة 17 حالة في اليوم الأخير، فيما بلغ مجمل عدد الفحوصات في المجتمع العربي 52285 بزيادة بلغت 1435 فحصاً، حسبما أعلنت الهيئة العربية للطوارئ.



وارتفع عدد المصابين في دير الأسد، اليوم، بحالة واحدة؛ ليصل 148، كما سجل ارتفاع في حورة بـ 4 حالات؛ ليبلغ المجمل 103، في حين سجلت حالتان جديدتان في مجد الكروم؛ ليبلغ مجمل عدد المصابين 19.



وبقي عدد الإصابات في أم الفحم 79، رهط 57، الطيبة 49، جسر الزرقاء 43، البعنة 34 ودبورية 32 دون تسجيل أي حالات جديدة.



أما من حيث كثافة تفشي (كورونا) فيبقى معدل الإصابة في دير الأسد الأعلى لتبلغ 1190 حالة لكل 100 ألف تليها حورة 606 والبعنة بـ 406 حالات لكل 100 ألف ومن ثم دبورية 307 وجسر الزرقاء 292 بعدها البقيعة 256 حالة لكل 100 ألف.



هذا، وارتفعت نسبة الإصابة الكلية في المجتمع العربي إلى 72 مصاباً لكل 100 ألف، وبلغ معدل الفحوصات في المجتمع العربي 3806 فحوص لكل 100 ألف مواطن.



البلدات العربية:



ننشر فيما يلي الإصابات بفيروس (كورونا) في مختلف البلدات العربية بالبلاد، لغاية صباح اليوم، الأحد:



دير الأسد: الإصابات - 148، عدد المتعافين – 42.



حورة: الإصابات - 103، عدد المتعافين - 0.



أم الفحم: الإصابات - 79، عدد المتعافين – 32.



رهط: الإصابات - 57، عدد المتعافين - 20.



الطيبة: الإصابات - 49، عدد المتعافين - 10.



جسر الزرقاء: الإصابات - 43، عدد المتعافين - 23.



البعنة: الإصابات - 34، عدد المتعافين - 12.



دبورية: الإصابات - 32، عدد المتعافين - 21.



جت: الإصابات - 23، عدد المتعافين - 19.



طمرة: الإصابات - 21، عدد المتعافين - 14.



الناصرة: الإصابات - 20، عدد المتعافين - 10.



باقة الغربية: الإصابات - 20، عدد المتعافين – 12.



عرعرة النقب: الإصابات - 18، عدد المتعافين - 0.



سخنين: الإصابات - 17، عدد المتعافين - 7.



كفر قاسم: الإصابات - 17، عدد المتعافين - 7.



كفر كنا: الإصابات - 16، عدد المتعافين - 2.



مجد الكروم: الإصابات - 19، عدد المتعافين - 4.



البقيعة: الإصابات - 15، عدد المتعافين - 7.



جلجولية: أقل من 15 إصابة.



دير حنا: أقل من 15 إصابة.



الفريديس: أقل من 15 إصابة.



شبلي أم الغنم: أقل من 15 إصابة.



طلعة عارة: أقل من 15 إصابة.



المغار: أقل من 15 إصابة.



إكسال: أقل من 15 إصابة.



شعب: أقل من 15 إصابة.



الطيرة: أقل من 15 إصابة.



كسيفة: أقل من 15 إصابة.



شفاعمرو: أقل من 15 إصابة.



عيلبون: أقل من 15 إصابة.



نحف: أقل من 15 إصابة.



كفر قرع: أقل من 15 إصابة.



قلنسوة: أقل من 15 إصابة.



عين ماهل: أقل من 15 إصابة.



عرابة: أقل من 15 إصابة.



يافة الناصرة: أقل من 15 إصابة.



بئر المكسور: أقل من 15 إصابة.



المجلس الإقليمي بسمة: أقل من 15 إصابة.



عسفيا: أقل من 15 إصابة.



كابول: أقل من 15 إصابة.



أبو سنان: أقل من 15 إصابة.



زيمر: أقل من 15 إصابة.



كفر ياسيف: أقل من 15 إصابة.



البعينة نجيدات: أقل من 15 إصابة.



جولس: أقل من 15 إصابة.



حرفيش: أقل من 15 إصابة.



بسمة طبعون: أقل من 15 إصابة.



عرعرة: أقل من 15 إصابة.



الجديدة – المكر: أقل من 15 إصابة.



عيلوط: أقل من 15 إصابة.



اللقية: أقل من 15 إصابة.



أبو غوش: أقل من 15 إصابة.



طوبا الزنغرية: أقل من 15 إصابة.



يانوح جث: أقل من 15 إصابة.



الرامة: أقل من 15 إصابة.



أبو ربيعة: أقل من 15 إصابة.



مسعودين العزازمة: أقل من 15 إصابة.



تل السبع: أقل من 15 إصابة.



يركا: أقل من 15 إصابة.



المدن المختلطة، الأرقام الواردة تشمل العرب واليهود:



القدس: الإصابات - 3563، عدد المتعافين - 1885.



تل أبيب ويافا: الإصابات - 534، عدد المتعافين - 390.



حيفا: الإصابات - 167، عدد المتعافين - 110.



نوف هجليل: الإصابات - 33، عدد المتعافين - 19.



اللد: الإصابات - 88، عدد المتعافين - 53.



الرملة: الإصابات - 58، عدد المتعافين - 42.



عكا: الإصابات - 28، عدد المتعافين - 14.



معلوت - ترشيحا: أقل من 15 إصابة.



الجولان المحتل:



بقعاثا: أقل من 15 إصابة.



مجدل شمس: أقل من 15 إصابة.