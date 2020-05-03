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شؤون فلسطينية

(فتح) تُؤكد ثقتها وتقديرها لجهود حكومة اشتية على مختلف الصُعد

(فتح) تُؤكد ثقتها وتقديرها لجهود حكومة اشتية على مختلف الصُعد
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الأقاليم الشمالية، اليوم الأحد، ثقتها وتقديرها للجهود التي تبذلها الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، على مختلف الصُعد والجبهات والساحات والقطاعات.

وأعربت حركة فتح في بيان صحفي، عن أسفها من محاولة البعض النيل من الأداء الرائع والطريقة المهنية والحازمة والحكيمة في تعامل الحكومة مع أزمة (كورونا)، عبر تسليط الضوء على بعض السلبيات وتعظيمها، وبث روح الإحباط للتأثير على مجتمعنا الفلسطيني الواعي، وحرف البوصلة عن النجاحات والإنجازات والآثار الإيجابية التي أبدعت في اجتراحها قيادتنا وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية.

وقالت فتح: "ندرك حجم المعاناة التي ألقت بظلالها على كاهل شعبنا البطل، جراء حزمة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة، لمواجهة فيروس (كورونا)، وحماية أبناء شعبنا الفلسطيني".

وأضافت: "هذه الإجراءات نالت ثقة منظمة الصحة العالمية، والتي أشادت بها، ما يدلل على حكمة الرئيس محمود عباس في التعامل مع هذه الأزمة، إضافة إلى ما تلاها من إدارة واعية ومسؤولة، وعلى درجة عالية من المهنية من قبل الحكومة برئاسة اشتية".

وأكدت (فتح) أن هذا الإنجاز الوطني والسياسي والمهني، المستحق على مستوى دول الإقليم والعالم، يضاف إلى إنجازات قيادتنا وشعبنا العظيم، وهو رسالة للعالم أجمع، أننا شعب يستحق الحياة، ولديه من الإمكانيات والقدرات والمؤهلات والعطاء والتضحية، ما يؤهله لأن يكون له دولة كاملة السيادة.

وأعربت عن فخرها واعتزازها بأبناء شعبنا، على أدائهم الرائع في مواجهة المخاطر والتحديات التي تعصف بالوطن، وعلى وجه الخصوص حالة التكامل والتكاتف والتعاون، ما بين كل المكونات والقطاعات؛ لمواجهة انتشار الوباء العالمي (كورونا)، مشيرة إلى أن شعبنا سطر اروع صور تحمل المسؤولية والثبات من أجل الخروج من هذه الجائحة بأقل الخسائر الممكنة، والتفرغ لمواصلة معركة الحرية والاستقلال، ودحر الاحتلال، وإفشال مشاريعه الاستيطانية، التي يحاول من خلالها الإجهاز على مشروعنا الوطني.

وعاهدت حركة فتح شعبنا الفلسطيني المكلوم، على أن تبقى وفية لنضالاته، وحيت عمال فلسطين لمناسبة يومهم العالمي، مؤكدة أن حقوقهم وكرامتهم، متطلب أساسي في كفاحنا من أجل الحرية والاستقلال والصمود والبقاء، ودحر الاحتلال.

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