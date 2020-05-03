وزير العمل: (14500)عامل يغادرون للعمل بإسرائيل فجراً.. ومساعدات للعمال خلال 10 أيام
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير العمل الفلسطيني، الدكتور نصري أبو جيش، اليوم الأحد، بدء مغادرة 14500 عامل في الضفة للعمل في إسرائيل، مشيراً إلى أن الأجهزة الحكومية، تستعد منذ ساعات متأخرة من الليلة الماضية؛ لتسهيل مغادرة العمال، وفقاً لإجراءات وقائية.
وقال الوزير أبو جيش، في تصريحات إذاعية: إنه كان يفترض أن يتم اليوم الأحد مغادرة 39 ألف عامل إلا أنه تم تقسيمهم على عدة أيام على أن يتم اليوم إدخال 300 عامل كل ساعة عبر المعابر المنتشرة مع الاحتلال.
أكد وزير العمل الفلسطيني، الدكتور نصري أبو جيش، اليوم الأحد، بدء مغادرة 14500 عامل في الضفة للعمل في إسرائيل، مشيراً إلى أن الأجهزة الحكومية، تستعد منذ ساعات متأخرة من الليلة الماضية؛ لتسهيل مغادرة العمال، وفقاً لإجراءات وقائية.
وقال الوزير أبو جيش، في تصريحات إذاعية: إنه كان يفترض أن يتم اليوم الأحد مغادرة 39 ألف عامل إلا أنه تم تقسيمهم على عدة أيام على أن يتم اليوم إدخال 300 عامل كل ساعة عبر المعابر المنتشرة مع الاحتلال.
فيما كشف، عن أن الاحتلال يمنع منذ الصباح كل العمال الذين لم يحصلوا على تصاريح إلكترونية من الدخول، مطالباً بضرورة أن يقوم الاحتلال بإغلاق الفتحات المتواجدة في الجدار، التي تسمح بتسلل عدد من العمال.
وبين الوزير، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية مع العمال، وتم تسجيل أرقام هواتفهم، حتى يتم التواصل معهم بعد وصولهم للجانب الإسرائيلي، ومتابعة الإجراءات الوقائية التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الإسرائيلي، ومتابعة إجراءات الفحوصات المخبرية كل 5 أيام للعمال من قبل الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى عدم السماح للعمال بالحركة.
وبشأن المساعدة، التي سيتم صرفها للعمال المتضررين من الإجراءات التي تم فرضها لمكافحة فيروس (كورونا)، أوضح أبو جيش، أنه تم إغلاق عمليات التسجيل في المحافظات الشمالية والجنوبية، مشيراً إلى أنه سيبدأ اليوم فرز الأسماء على أن يتم الصرف خلال 10 أيام، بعد اختيار الأسماء وفقاً لمعايير دقيقة.
وبين الوزير، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية مع العمال، وتم تسجيل أرقام هواتفهم، حتى يتم التواصل معهم بعد وصولهم للجانب الإسرائيلي، ومتابعة الإجراءات الوقائية التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الإسرائيلي، ومتابعة إجراءات الفحوصات المخبرية كل 5 أيام للعمال من قبل الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى عدم السماح للعمال بالحركة.
وبشأن المساعدة، التي سيتم صرفها للعمال المتضررين من الإجراءات التي تم فرضها لمكافحة فيروس (كورونا)، أوضح أبو جيش، أنه تم إغلاق عمليات التسجيل في المحافظات الشمالية والجنوبية، مشيراً إلى أنه سيبدأ اليوم فرز الأسماء على أن يتم الصرف خلال 10 أيام، بعد اختيار الأسماء وفقاً لمعايير دقيقة.
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