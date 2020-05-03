وزير العمل: (14500)عامل يغادرون للعمل بإسرائيل فجراً.. ومساعدات للعمال خلال 10 أيام



وبشأن المساعدة، التي سيتم صرفها للعمال المتضررين من الإجراءات التي تم فرضها لمكافحة فيروس (كورونا)، أوضح أبو جيش، أنه تم إغلاق عمليات التسجيل في المحافظات الشمالية والجنوبية، مشيراً إلى أنه سيبدأ اليوم فرز الأسماء على أن يتم الصرف خلال 10 أيام، بعد اختيار الأسماء وفقاً لمعايير دقيقة.

فيما كشف، عن أن الاحتلال يمنع منذ الصباح كل العمال الذين لم يحصلوا على تصاريح إلكترونية من الدخول، مطالباً بضرورة أن يقوم الاحتلال بإغلاق الفتحات المتواجدة في الجدار، التي تسمح بتسلل عدد من العمال.وبين الوزير، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية مع العمال، وتم تسجيل أرقام هواتفهم، حتى يتم التواصل معهم بعد وصولهم للجانب الإسرائيلي، ومتابعة الإجراءات الوقائية التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الإسرائيلي، ومتابعة إجراءات الفحوصات المخبرية كل 5 أيام للعمال من قبل الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى عدم السماح للعمال بالحركة.