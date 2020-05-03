إسرائيل: (230) حالة وفاة و(16193) إصابة بـ (كورونا)

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن وفاة مسن إسرائيلي، 97 عاما، الليلة الماضية، جراء إصابته بفيروس (كورونا)، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، إلى 230 حالة، غالبيتهم من المسنين.



ونقل موقع (والا) الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد الوفيات بـ (كورونا) في إسرائيل، ارتفع إلى 230 حالة، وبلغ عدد المصابين بالفيروس إلى 16,193 حالة، بينهم 103 مرضى بوضع خطير.