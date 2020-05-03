الضابطة الجمركية تتلف اكثر من 1000 كيلو من المواد التموينية منتهية الصلاحية





- 9 قضايا بالتعاون مع جهة الاختصاص في وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة، كانت على النحو الآتي:



- في نابلس تم ضبط 165 كيلو مواد تموينية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، وتم اتلافها.

- في الخليل تم ضبط 800 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، وتم اتلافها.

- في سلفيت تم ضبط مواد تموينية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، وتم واتلافها.

- في طولكرم تم ضبط 127 كيلو مواد تموينية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، وتم اتلافها.

- في الخليل تم ضبط 32 مكعب ألعاب نارية ممنوعة من التداول، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.

- في رام الله تم ضبط 800 اسطوانة غاز مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفلسطينية، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.

- في الخليل تم ضبط 111 قلم تزوير تاريخ صلاحية و8 علب حبر ممنوع من التداول، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.



- 13 قضية بالتعاون مع جهة الاختصاص في وزارة الزراعة، كانت على النحو الآتي:



- في نابلس تم ضبط 30 كرتونة تمر مقيدة، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.

- في رام الله تم ضبط 420 كيلو دجاج لاحم منقول بسيارة غير مبردة، أيضاً تم ضبط 1100 طير دجاج حي بدون تصريح نقل زراعي، كذلك تم ضبط 4 عجول مجهولة المصدر وبدون تصريح نقل زراعي، وتم التحفظ على المضبوطات لحين استكمال الإجراءات القانونية.

- في قلقيلية تم ضبط 120 كيلو لحوم مجمدة مجهولة المصدر، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.

- في اريحا تم ضبط 60 كرتونة عنب بدون تصريح نقل زراعي، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.

- في الخليل تم ضبط 2700 كيلو خضار بدون تصريح نقل زراعي، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.



- قضيتين بالتعاون مع جهة الاختصاص في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كانت على النحو الآتي:



- في نابلس تم ضبط 100 شريحة اتصال اسرائيلية ممنوعة من التداول، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.

- في الخليل تم ضبط شرائح اتصالات اسرائيلية ممنوعة من التداول، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.



- 5 قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، تم إحالة المكلفين غير الملتزمين إلى وزارة المالية لدفع الالتزامات الضريبية المترتبة عليهم وتسوية أوضاعهم.



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_ هذا ويهيب جهاز الضابطة الجمركية المواطنين الكرام بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل الجهات المختصة باتباع الإجراءات الوقائية والصحية المطلوبة للحد من انتشار وباء كورونا.

