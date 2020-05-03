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شؤون فلسطينية

الضابطة الجمركية تتلف اكثر من 1000 كيلو من المواد التموينية منتهية الصلاحية

الضابطة الجمركية تتلف اكثر من 1000 كيلو من المواد التموينية منتهية الصلاحية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت الضابطة الجمركية، اليوم الأحد، خلال تقريرها اليومي، بتعاملهامع 29 قضية خلال 72 ساعة الماضية.

وكشفت الضابطة الجمركية أنها قامت باتلاف اكثر من (1000) كيلو من المواد التموينية منتهية الصلاحية ، ضبط (800) اسطوانة غاز مجهولة المصدر.

وجاءت مفصلة كالآتي:

- 9 قضايا بالتعاون مع جهة الاختصاص في وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة، كانت على النحو الآتي:

- في نابلس تم ضبط 165 كيلو مواد تموينية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، وتم اتلافها.
- في الخليل تم ضبط 800 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، وتم اتلافها.
- في سلفيت تم ضبط مواد تموينية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، وتم واتلافها.
- في طولكرم تم ضبط 127 كيلو مواد تموينية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، وتم اتلافها.
- في الخليل تم ضبط 32 مكعب ألعاب نارية ممنوعة من التداول، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.
- في رام الله تم ضبط 800 اسطوانة غاز مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفلسطينية، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.
- في الخليل تم ضبط 111 قلم تزوير تاريخ صلاحية و8 علب حبر ممنوع من التداول، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.

- 13 قضية بالتعاون مع جهة الاختصاص في وزارة الزراعة، كانت على النحو الآتي:

- في نابلس تم ضبط 30 كرتونة تمر مقيدة، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.
- في رام الله تم ضبط 420 كيلو دجاج لاحم منقول بسيارة غير مبردة، أيضاً تم ضبط 1100 طير دجاج حي بدون تصريح نقل زراعي، كذلك تم ضبط 4 عجول مجهولة المصدر وبدون تصريح نقل زراعي، وتم التحفظ على المضبوطات لحين استكمال الإجراءات القانونية.
- في قلقيلية تم ضبط 120 كيلو لحوم مجمدة مجهولة المصدر، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.
- في اريحا تم ضبط 60 كرتونة عنب بدون تصريح نقل زراعي، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.
- في الخليل تم ضبط 2700 كيلو خضار بدون تصريح نقل زراعي، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.

- قضيتين بالتعاون مع جهة الاختصاص في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كانت على النحو الآتي:

- في نابلس تم ضبط 100 شريحة اتصال اسرائيلية ممنوعة من التداول، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.
- في الخليل تم ضبط شرائح اتصالات اسرائيلية ممنوعة من التداول، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.

- 5 قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، تم إحالة المكلفين غير الملتزمين إلى وزارة المالية لدفع الالتزامات الضريبية المترتبة عليهم وتسوية أوضاعهم.

_ للتبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو تلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال على الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك).

_ هذا ويهيب جهاز الضابطة الجمركية المواطنين الكرام بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل الجهات المختصة باتباع الإجراءات الوقائية والصحية المطلوبة للحد من انتشار وباء كورونا.

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