زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

فتحت زوارق الاحتلال الحربية، صباح اليوم الأحد، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين شمال مدينة غزة.



وقالت لجنة توثيق الانتهاكات بحق الصيادين، إن زوارق الاحتلال أطلقت نيرانها تجاه مراكب الصيادين أثناء عملهم في عرض البحر غرب منطقة السودانية على بعد 3 أميال دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.