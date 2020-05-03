العليا الإسرائيلية تُناقش التماساً لمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

تُناقش المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم، التماساً خاصاً لمنع تكليف أي شخص متهم بقضايا جنائية، من تشكيل حكومة في إسرائيل بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام الإسرائيلية.



وذكرت قناة (كان) الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن العليا ستناقش إذا بمقدور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن يشكل حكومة، بعدما قدمت ضده لائحة اتهام في قضايا جنائية.



وأضافت القناة، أن جلسة المداولات بالعليا، ستبدأ في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، وسيتم تغطية المداولات بالمحكمة ببث حي ومباشر، عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية.



ووفقاً لقناة (كان)، ستناقش المحكمة يومي الاثنين والثلاثاء، الاستئنافات المقدمة ضد الاتفاق الحكومي، بشأن تشكيل حكومة طوارئ قومية برئاسة نتنياهو وغانتس.



وأشارت القناة إلى أن 11 قاضياً من العليا، سيناقشون الالتماس ضد نتنياهو اليوم، وتعتبر هذه المناقشة الموسعة لهيئة المحكمة حالة نادرة، ولم تعقد بالماضي إلا في حالات قليلة جداً.