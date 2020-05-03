تعرف على حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأحد

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت الإدارة العامة للمرور بقطاع غزة، اليوم الأحد، بوجود حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على المفترقات والشوارع الرئيسية ، تنشط الحركة في ساعات المساء.



وكشفت عن تسجيل حادث سير واحد لم ينتج عنه أي إصابات سوى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق، لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية.



ونوهت لقائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية، مذكرت بأن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر.



وأشارت أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد

الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.



وختمت: في حال وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لإنسيابية الحركة المرورية ، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.