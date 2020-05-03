الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من عزون شرق قلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاحد، ثلاثة مواطنين من بلدة عزون شرق قلقيلية.



وأفاد شهود عيان للوكالة الفلسطينية الرسمية بأن قوات الاحتلال اعتقلت: الاسير المحرر محمد علي رضوان (27 عاما)، ومنصور عاصم سليم (21 عاما)، واكرم تيسير منصور (18 عاما)، بعد أن داهمت منازل ذويهم في بلدة عزون.