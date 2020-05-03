الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من عزون شرق قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاحد، ثلاثة مواطنين من بلدة عزون شرق قلقيلية.
وأفاد شهود عيان للوكالة الفلسطينية الرسمية بأن قوات الاحتلال اعتقلت: الاسير المحرر محمد علي رضوان (27 عاما)، ومنصور عاصم سليم (21 عاما)، واكرم تيسير منصور (18 عاما)، بعد أن داهمت منازل ذويهم في بلدة عزون.
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاحد، ثلاثة مواطنين من بلدة عزون شرق قلقيلية.
وأفاد شهود عيان للوكالة الفلسطينية الرسمية بأن قوات الاحتلال اعتقلت: الاسير المحرر محمد علي رضوان (27 عاما)، ومنصور عاصم سليم (21 عاما)، واكرم تيسير منصور (18 عاما)، بعد أن داهمت منازل ذويهم في بلدة عزون.
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