عاجل

  • الضابطة الجمركية: تتلف اكثر من 1000 كيلو من المواد التموينية منتهية الصلاحية

شؤون فلسطينية

حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاحد، ربيعيا لطيفا نهاراً في معظم المناطق وباردا ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الإثنين، ربيعيا لطيفا نهاراً في معظم المناطق وباردا ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر يوم الثلاثاء المقبل، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبيا، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وفي ساعات المساء يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا الى بارد ودرجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق تشتد خلال ساعات الليل وتكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا ودرجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق حتى الساعات الظهيرة وتميل الأجواء الى الاستقرار خلال ساعات المساء والليل، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الثلاثاء والأربعاء من خطر، شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 70 كم/ساعة، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الافقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة.

أخبار ذات صلة

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال قطاع غزة

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال قطاع غزة

تعرف على حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأحد

تعرف على حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأحد

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من عزون شرق قلقيلية

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من عزون شرق قلقيلية

الاحتلال يعتقل سبعة شبان من العيسوية في القدس

الاحتلال يعتقل سبعة شبان من العيسوية في القدس

أسعار العملات مقابل الشيكل

أسعار العملات مقابل الشيكل

ارتفاع بدرجات الحرارة وأجواء ربيعية وصافية حتى نهاية الأسبوع

ارتفاع بدرجات الحرارة وأجواء ربيعية وصافية حتى نهاية الأسبوع

قوى الأمن تُشدد إجراءاتها الوقائية على مداخل الخليل

قوى الأمن تُشدد إجراءاتها الوقائية على مداخل الخليل

نشطاء يتحدون جائحة (كورونا) ويطلقون حملة &#34;اللى إلنا إلك&#34;

نشطاء يتحدون جائحة (كورونا) ويطلقون حملة "اللى إلنا إلك"

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال قطاع غزة

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال قطاع غزة

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من عزون شرق قلقيلية

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من عزون شرق قلقيلية

الاحتلال يعتقل سبعة شبان من العيسوية في القدس

الاحتلال يعتقل سبعة شبان من العيسوية في القدس

ارتفاع بدرجات الحرارة وأجواء ربيعية وصافية حتى نهاية الأسبوع

ارتفاع بدرجات الحرارة وأجواء ربيعية وصافية حتى نهاية الأسبوع

(أونروا) تُعبر عن صدمتها من حادثة شظية تسببت بأضرار لمبنى مدرسي بسوريا

(أونروا) تُعبر عن صدمتها من حادثة شظية تسببت بأضرار لمبنى مدرسي بسوريا

حزب (الشعب) يستنكر الاعتداء على أحد الصحفيين في رام الله

حزب (الشعب) يستنكر الاعتداء على أحد الصحفيين في رام الله

عشراوي: تصاعد الأصوات الدولية الرافضة للضم تُشكل مؤشراً إيجابياً

عشراوي: تصاعد الأصوات الدولية الرافضة للضم تُشكل مؤشراً إيجابياً

جمعية حماية المستهلك تدعو الصيادلة للإبلاغ عن الموردين الذين يرفعون الأسعار

جمعية حماية المستهلك تدعو الصيادلة للإبلاغ عن الموردين الذين يرفعون الأسعار

منوعات

عمل فني بين العربية والأمازيغية يُعبر عن روح التضامن والمجهودات لمحاربة (كورونا)

عمل فني بين العربية والأمازيغية يُعبر عن روح التضامن والمجهودات لمحاربة (كورونا)

هذا ما منع صفية العمري من الزواج ثانية

هذا ما منع صفية العمري من الزواج ثانية

نصيحة صادمة لياسمين صبري من مُخرج شهير

نصيحة صادمة لياسمين صبري من مُخرج شهير

مايا دياب تضع رامز جلال في ورطة بسبب ما كشفته حول البرنامج

مايا دياب تضع رامز جلال في ورطة بسبب ما كشفته حول البرنامج

عمرو يوسف يكشف كيف أثر الحسد على أداء زوجته كندا علوش

عمرو يوسف يكشف كيف أثر الحسد على أداء زوجته كندا علوش

مريم حسين: &#34;البصق في وجه رامز جلال أفضل من 10 ملايين دولار&#34;

مريم حسين: "البصق في وجه رامز جلال أفضل من 10 ملايين دولار"

بعد غضب الجمهور.. حمدي الميرغني يكشف حقيقة علمه بمقلب &#34;رامز&#34;

بعد غضب الجمهور.. حمدي الميرغني يكشف حقيقة علمه بمقلب "رامز"

إعلامية لبنانية تكشف تحرش هذا الممثل بها

إعلامية لبنانية تكشف تحرش هذا الممثل بها

بلاغ ضد حياة الفهد ومُطالبة بمنع دخولها هذا البلد

بلاغ ضد حياة الفهد ومُطالبة بمنع دخولها هذا البلد

شاهد: أحمد السقّا يرعب درة

شاهد: أحمد السقّا يرعب درة

عربي

ارتفاع وفيات فيروس (كورونا) في السودان إلى 41

ارتفاع وفيات فيروس (كورونا) في السودان إلى 41

السعودية تصدر قراراً &#34;مهماً&#34; بشأن المدينة الصناعية الثانية بالدمام

السعودية تصدر قراراً "مهماً" بشأن المدينة الصناعية الثانية بالدمام

الإمارات تسجل ثماني وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

الإمارات تسجل ثماني وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

نقص بالمرافق الصحية.. تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس (كورونا) باليمن

نقص بالمرافق الصحية.. تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس (كورونا) باليمن