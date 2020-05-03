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ارتفاع وفيات فيروس (كورونا) في السودان إلى 41

ارتفاع وفيات فيروس (كورونا) في السودان إلى 41
رام الله - دنيا الوطن
سجلت السودان في وقت متأخر من مساء أمس السبت، ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19" إلى 41.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إنها "سجلت خمس وفيات، و59 إصابة بفيروس (كورونا)، إضافة إلى ست حالات شفاء".

وأوضحت أن "إجمالي الإصابات ارتفع إلى 592، بينها 41 وفاة، و52 حالة تعاف"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).

وأصاب فيروس (كورونا) منذ مساء السبت، أكثر من ثلاثة ملايين و472 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 244 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و114 آلاف، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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