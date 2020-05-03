أول تعليق من ترامب على الظهور العلني لزعيم كوريا الشمالية بعد أنباء وفاته

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سعيد بعودة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، للأنشطة العلنية، بعد تقارير إعلامية كثيرة حول إصابته بـ"مرض خطير".



وقال ترامب، في تغريدة نشرها مساء اليوم السبت، تعليقا على أول ظهور علني لكيم جونغ أون منذ 20 يوما: "أنا شخصيا يسرني أن أرى أنه عاد وفي حالة جيدة".



وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية في كوريا الشمالية، مساء الجمعة، أن كيم جونغ أون شارك في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونغ يانغ.



وقبل ذلك لم يظهر زعيم كوريا الشمالية أمام الجمهور منذ يوم 11 نيسان/أبريل، حينما عقد اجتماعا للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري بشأن السياسة الداخلية.



وانتشرت تقارير إعلامية حول إصابة كيم جونغ أون بـ"مرض خطير" بعد تغيبه عن الدورة السنوية للمجلس الأعلى للشعب يوم 12 نيسان/أبريل، خاصة بعد عدم حضوره، ولأول مرة منذ توليه زمام السلطة، المراسم الرسمية للاحتفال بعيد الميلاد الـ108 لمؤسس دولة جمهورية كوريا الديمقراطية الشمالية، كيم إل سونغ.



رام الله - دنيا الوطن