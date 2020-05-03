245 ألف وفاة و3 ملايين و470 ألف إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم

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رام الله - دنيا الوطن

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- " كوفيد 19"، حتى مساء السبت، أن الفيروس أودى بحياة 244,942 شخصا في دول العالم، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم 3 ملايين و470,016 شخصا، تعافى منهم أكثر من مليون و114 ألف مريض.



وعلى صعيد الدول العربية أعلنت 17 دولة، السبت، عن وفاة 47 شخصاً متأثرين باصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 3,943 إصابة جديدة مؤكدة، وذلك بزيادة عن حصيلة وفيات وإصابات الجمعة التي كانت 38 وفاة، و3,921 إصابة جديدة في 17 دولة.



وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 212 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف السبت، نحو من 72 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الماضية 4,494 حالة وفاة، حتى الآن، فيما لا تزال الولايات المتحدة الاميركية تسجل الجزء الاكبر منهم، حيث أعلنت السبت عن 1,322 وفاة حتى اللحظة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 67,075 شخصاً، محافظة بذلك على تصدرها على جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، وسجلت حتى اللحظة مليون و154,6070 شخصا، منهم 23,640 إصابة جديدة حتى الآن.



وما تزال إيطاليا تحافظ على مركزها الثاني عالميا من حيث عدد الوفيات بإجمالي 28,710، منهم 474 السبت، فيما بلغت حصيلة الإصابات لديها 209,328 إصابة، منهم 1,900 حالة اكتشفت آخر 24 ساعة.



وبريطانيا التي تحتل المركز الثالث عالميا، سجلت السبت 621 حالة وفاة، من مجموع 28,131 وفاة، فيما أعلنت عن اكتشاف 4,806 إصابات جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها إلى 182,260 حالة مؤكدة.



فيما لا تزال اسبانيا تستقر عند المركز الرابع مسجلة حصيلة وفيات بلغت 25,100 شخصا منهم 276 السبت، وبلغ مجموع عدد المصابين لديها 245,567 شخصاً، منهم 2,588 في آخر 24 ساعة.



كما حافظت فرنسا على مركزها الخامس بحصيلة 24,760 وفاة، منهم 166 السبت، و168,396 إصابة، منهم 1,050 في آخر 24 ساعة.



لتأتي بلجيكا مستقرة في المركز السادس مسجلة حصيلة وفيات بلغت 7,765 حالة، منهم 62 السبت، وحصيلة 49,517 إصابة، منهم 485 آخر 24 ساعة. يليها ألمانيا التي تستقر عند المركز السابع عالمياً بإجمالي وفيات بلغ 6,783 شخصاً، منهم 47 السبت، وحصيلة 164,702 إصابة، منهم 625 آخر 24 ساعة.



واستقرت البرازيل منذ الجمعة في المركز الثامن، حيث بلغت حصيلة الوفيات فيها 6,491 شخصا منهم 81 السبت، وبلغ اجمالي الإصابات لديها 92,865 حالة مؤكدة، منهم 756 في آخر 24 ساعة.



إيران التي تستقر عند المركز التاسع بلغت حصيلة الوفيات لديها 6،156 شخصاً، منهم 65 السبت، فيما بلغت حصيلة الاصابات لديها 96,448 إصابة، منهم 802 آخر 24 ساعة.



وفي المركز العاشر تستقر هولندا، بحصيلة وفيات بلغت 4,987 شخصاً، منهم 98 السبت، و حصيلة اصابات تبلغ 40,236 إصابة، منهم 445 آخر 24 ساعة.



فيما تحافظ الصين، وهي بؤرة تفشي الفيروس عالمياً، على مركزها ال11 عالمياً، بحصيلة وفيات 4,633 دون أن تسجل السبت ومنذ ايام ماضية اي حالة وفاة، وتبلغ حصيلة الإصابات لديها 82,875 حالة، منهم تسجيل إصابة واحدة فقط في آخر 24 ساعة.



وتستقر كندا عند المركز ال12 عالمياً، حيث سجلت السبت 173 حالة وفاة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات لديها الى 3,564 شخصا، كما سجلت 1,550 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 56,611 حالة في البلاد.



وعلى صعيد الدول العربية أوضحت الإحصاءات أن 12 دولة عربية أعلنت السبت عن وفيات جديدة بفيروس "كورونا"، هي: مصر، الإمارات، السعودية، الجزائر، السودان، الكويت، الصومال، المغرب، العراق، سلطنة عمان، لبنان، والاردن، فيما سجلت 5 دول أخرى إصابات جديدة مؤكدة.



وسجلت مصر وفاة 9 أشخاص، من مجموع 415 وفاة حتى الان، و298 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 6,193 حالة.



فيما سجلت الإمارات 8 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 119 شخصاً، و561 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 13,599 حالة حتى الآن.



كما سجلت السعودية 7 حالات وفاة، من مجموع 176 وفاة في المملكة حتى الان، و1,362 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 25,459 شخصا، وتشهد السعودية منذ 14 يوماً ماضية متتالية، تسجيل أعداد مصابين تتخطى حاجز الألف كل 24 ساعة.



كما سجلت الجزائر 6 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 459 شخصاً، و141 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 4,295 حالة حتى الآن.



فيما سجلت السودان 5 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 36 شخصاً، و91 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 533 حالة حتى الآن.



وسجلت الكويت وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 33 شخصاً، و242 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 4,619 حالة حتى الآن.



فيما سجلت الصومال وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 31 شخصا، و70 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 671 حالة حتى الآن.



المغرب من جانبها سجلت وفاة شخصين إثنين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 173 شخصاً، و160 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 4,729 حالة حتى الآن.



وكذلك سجلت العراق وفاة شخص واحد، من مجموع 95 وفاة في البلاد، و66 إصابة جديدة ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 2,219 شخصاً.



كما سجلت سلطنة عمان وفاة شخص واحد، من مجموع 12 وفاة في البلاد، و36 إصابة جديدة ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 2,483 شخصا.



فيما سجلت لبنان وفاة شخص واحد، من مجموع 25 وفاة في البلاد، كما سجلت 4 إصابات جديدة ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 733 شخصا.



وكذلك سجلت الأردن وفاة شخص واحد، من مجموع 9 وفيات في البلاد، كما سجلت إصابة جديدة واحدة ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 460 شخصا.



وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد السبت حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت قطر 776 إصابة جديدة من مجموع 14,872 إصابة في البلاد حتى الآن، كما سجلت 12 حالة وفاة منذ اكتشاف الفيروس حتى اليوم.



كما سجلت البحرين 114 إصابة جديدة من مجموع 3,284 حالة، توفي منهم 8 أشخاص حتى الآن.



وسجلت جيبوتي 15 إصابة جديدة، من مجموع 1,112 إصابة، توفي منهم شخصين إثنين حتى الآن.



فيما سجلت اليمن 3 إصابات جديدة، من مجموع 10 إصابات، توفي منهم شخصين إثنين حتى الآن.



وسجلت فلسطين 3 اصابات جديدة، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 520 إصابة، توفي من مجموع المصابين 4 مواطنين حتى الآن.