قوى الأمن تُشدد إجراءاتها الوقائية على مداخل الخليل





ودعت قوى الأمن الجميع لعدم الهلع والخوف، ومتمنين الشفاء والسلامة لكافة المصابين بهذا المرض.





رام الله - دنيا الوطنشددت قوى الأمن الفلسطيني، الليلة، إجراءاتها الوقائية على مداخل مدينة الخليل، وبلدات وقرى المحافظة، لمنع تفشي فيروس (كورونا).ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، عن مصادر أمنية تأكيدها، على ضرورة التزام المواطنين منازلهم بعد الساعة السابعة والنصف مساء، والتقيد بالتعليمات الوقائية، وذلك للحيلولة دون انتشار فيروس (كورونا).