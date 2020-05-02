دولي

بيل غيتس: النظام الصحي الأمريكي لا يكشف حقيقة ما يجري بشأن (كورونا)

بيل غيتس: النظام الصحي الأمريكي لا يكشف حقيقة ما يجري بشأن (كورونا)
بيل غيتس
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر مؤسس (مايكروسوفت)، بيل غيتس، أن النظام الصحي الأمريكي، ينتج أرقام اختبارات زائفة لـ (كورونا)، ورأى أن النظام الصحي في بلاده، فشل في تحديد أولويات، يمكنها إعطاء صورة حول حقيقة ما يجري.

وأضاف بيل غيتس، وفق (CNN) الأمريكية، أن "آلية إجراء الفحوصات في الولايات المتحدة لا تحظى بأولوية كافية، لافتاً إلى أن من يخضعون للاختبارات، ينبغي عليهم الانتظار 3 أيام للحصول على نتائجها، ما يرجح إصابة آخرين في محيطهم دون أن يتم حسابهم".

ولفت إلى أن دولاً في قارة آسيا، تعطي الاختبارات أولوية، مشيراً إلى أن نظام إجراء الاختبارات، وتتبع حالات الإصابة في هذه الدول، أفضل منه في الولايات المتحدة.

وتوقع بيل غيتس، أن يكون هناك حالات وفاة لفيروس (كورونا) في فصلي الصيف والخريف.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الجمعة، إن مليوناً و62446 شخصاً، أصيبوا بفيروس (كورونا)، مشيرة إلى أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 2349 إلى 62406 في المجمل.

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