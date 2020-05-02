(أونروا) تُعبر عن صدمتها من حادثة شظية تسببت بأضرار لمبنى مدرسي بسوريا



وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه في صبيحة يوم الجمعة، الموافق الأول من شهر أيار/ مايو 2020، تعرضت مدرسة الشجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) في مخيم حمص للاجئي فلسطين لشظية ناتجة عن انفجار في مستودع ذخيرة خارج المخيم، الأمر الذي تسبب بحدوث أضرار في غرفة صفية واحدة على الأقل.



وكانت المدرسة خالية وقت وقوع الحادثة، كما هو حال 103 مدارس تابعة لـ (أونروا) في سائر أرجاء سوريا، وذلك بسبب التدابير المتخذة لمنع انتشار وباء (كورونا).



وأضافت: حالياً، هنالك 760 طفلاً لاجئاً من فلسطين مسجلين في المدرسة التي تضرر مبناها في حمص، وجميعهم نشؤوا خلال النزاع، وعانوا من العنف والخسارة والألم، وتسببت الحادثة بإثارة ذكريات مؤلمة للأيام السابقة من النزاع السوري لدى العائلات التي تعيش في المنازل القريبة في المخيم المكتظ، علاوة على موظفي (أونروا) الذين يحرسون المبنى.



وتعكف (أونروا) وفق البيان، على تقييم الأضرار التي لحقت بالمبنى المدرسي، وينبغي أن تتم حماية المرافق التعليمية، وأن تظل ملاذاً آمنا للطلبة؛ ليتعلموا؛ وليقوموا ببناء مستقبلهم، ومكاناً يجب أن يشعروا فيه بالأمن، وأن يكونوا أحراراً من ضغوط النزاع، إن الحق في التعليم، والذي يشتمل على سلامة المباني المدرسية، وسبل الوصول إليها، ينبغي أن تتم حمايته في كافة الأوقات.





وتعبر (أونروا) عن قلقها البالغ حيال الحادثة، وتذكر كافة الأطراف في النزاع بضرورة احترام القانون الإنساني الدولي، وتحديداً الالتزام بحماية المدنيين، وحرمة منشآت الأمم المتحدة، وتجنب القيام بالعمليات العسكرية بالقرب منهم.

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنها مصدومة من حادثة شظية، تسببت بأضرار لمبنى مدرسي في حمص بسوريا.