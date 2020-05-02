حزب (الشعب) يستنكر الاعتداء على أحد الصحفيين في رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

عبر حزب (الشعب) الفلسطيني عن استنكاره لقيام عناصر من الشرطة الفلسطينية، بالاعتداء على عمل أحد الصحفيين، مطالباَ بوضع حد لأي مساس بحرية الصحافة والعاملين فيها.



وقال الحزب في تصريح صحفي، مساء اليوم السبت، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الاعتداء على حرية عمل أحد الصحفيين من قبل عناصر الأمن، أمام مقر رئاسة الوزراء، أثناء الإيجاز اليومي للناطق باسم الحكومة، مساء اليوم، عبر منعه من تصوير أحد المواطنين المشتكين، والصراخ عليه ودفعه جسدياَ، يُمثل اعتداءً على حرية العمل الصحفي، مشدداَ على ضرورة حماية الصحفيين، وحرية عملهم، وفقاً للأصول المهنية والحقوق المنصوص عليها بالقانون.



وطالب الحزب جهات الاختصاص بالحكومة الفلسطينية، بالتحقيق في هذا الحدث، ومحاسبة المسؤولين عنه، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ضمان حماية حرية الصحافة والعاملين فيها.