الإمارات تسجل ثماني وفيات جديدة بفيروس (كورونا)





كما أعلنت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 561 إصابة جديدة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 121 مريضاً، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



وأوضحت، أن إجمالي الإصابات، ارتفع إلى 13 ألفاً و599، منها 119 وفاة، وألفان و664 حالة تعافٍ.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإمارات، اليوم السبت، تسجيل ثماني وفيات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.