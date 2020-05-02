جمعية حماية المستهلك تدعو الصيادلة للإبلاغ عن الموردين الذين يرفعون الأسعار





وتابعت: لا يعقل أن يكون الصيدلي في الواجهة، خصوصاً أننا زرنا عدداً من الصيدليات، وأبلغونا أنهم توقفوا عن بيع الكمامات والقفازات، حتى لا يقعوا في حرج من خلال الموردين، الذين يرفعون الأسعار".



وقالت الجمعية: إنه عليه، رصدنا شكاوى المواطنين بحق عدد من المخالفين، وتم تحويلهم إلى جهات الاختصاص في وزارة الصحة من أجل المتابعة، ولن نتردد في متابعة أي جهة ترفع أسعار أي سلعة، وخصوصاً الموردين من المستودعات، وتجار النثريات للصيدليات.

رام الله - دنيا الوطنأشارت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، إلى أهمية بيان نقابة الصيادلة التوضيحي، بخصوص أسعار الكمامات، مؤكدة أن السبب هم الموردون.وأضافت الجمعية في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه كما "أكدنا سابقاً لنقابة الصيادلة أننا على جاهزية للتعاون معهم للتبليغ عن الموردين، الذين يرفعون الأسعار، والمنشآت الصناعية التي ترفع الأسعار، ونحن جاهزون لمتابعتهم.