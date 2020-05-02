شؤون فلسطينية

جمعية حماية المستهلك تدعو الصيادلة للإبلاغ عن الموردين الذين يرفعون الأسعار

جمعية حماية المستهلك تدعو الصيادلة للإبلاغ عن الموردين الذين يرفعون الأسعار
مصنع كمامات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أشارت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، إلى أهمية بيان نقابة الصيادلة التوضيحي، بخصوص أسعار الكمامات، مؤكدة أن السبب هم الموردون.

وأضافت الجمعية في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه كما "أكدنا سابقاً لنقابة الصيادلة أننا على جاهزية للتعاون معهم للتبليغ عن الموردين، الذين يرفعون الأسعار، والمنشآت الصناعية التي ترفع الأسعار، ونحن جاهزون لمتابعتهم.

وتابعت: لا يعقل أن يكون الصيدلي في الواجهة، خصوصاً أننا زرنا عدداً من الصيدليات، وأبلغونا أنهم توقفوا عن بيع الكمامات والقفازات، حتى لا يقعوا في حرج من خلال الموردين، الذين يرفعون الأسعار".

وقالت الجمعية: إنه عليه، رصدنا شكاوى المواطنين بحق عدد من المخالفين، وتم تحويلهم إلى جهات الاختصاص في وزارة الصحة من أجل المتابعة، ولن نتردد في متابعة أي جهة ترفع أسعار أي سلعة، وخصوصاً الموردين من المستودعات، وتجار النثريات للصيدليات.

أخبار ذات صلة

(أونروا) تُعبر عن صدمتها من حادثة شظية تسببت بأضرار لمبنى مدرسي بسوريا

(أونروا) تُعبر عن صدمتها من حادثة شظية تسببت بأضرار لمبنى مدرسي بسوريا

حزب (الشعب) يستنكر الاعتداء على أحد الصحفيين في رام الله

حزب (الشعب) يستنكر الاعتداء على أحد الصحفيين في رام الله

عشراوي: تصاعد الأصوات الدولية الرافضة للضم تُشكل مؤشراً إيجابياً

عشراوي: تصاعد الأصوات الدولية الرافضة للضم تُشكل مؤشراً إيجابياً

قوات الاحتلال تُغلق مدخل بلدة كفر مالك شرق مدينة رام الله

قوات الاحتلال تُغلق مدخل بلدة كفر مالك شرق مدينة رام الله

بالصور: الدفاع المدني يُسيطر على حريق منزل غرب جنين

بالصور: الدفاع المدني يُسيطر على حريق منزل غرب جنين

العلاقات الدولية بالنضال الشعبي تثمن موقف 130 نائباً بريطانياً من مشروع الضم

العلاقات الدولية بالنضال الشعبي تثمن موقف 130 نائباً بريطانياً من مشروع الضم

حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة

حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة

سلطات الاحتلال تستولي على أراضٍ جنوب شرق قلقيلية

سلطات الاحتلال تستولي على أراضٍ جنوب شرق قلقيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

(أونروا) تُعبر عن صدمتها من حادثة شظية تسببت بأضرار لمبنى مدرسي بسوريا

(أونروا) تُعبر عن صدمتها من حادثة شظية تسببت بأضرار لمبنى مدرسي بسوريا

حزب (الشعب) يستنكر الاعتداء على أحد الصحفيين في رام الله

حزب (الشعب) يستنكر الاعتداء على أحد الصحفيين في رام الله

عشراوي: تصاعد الأصوات الدولية الرافضة للضم تُشكل مؤشراً إيجابياً

عشراوي: تصاعد الأصوات الدولية الرافضة للضم تُشكل مؤشراً إيجابياً

جمعية حماية المستهلك تدعو الصيادلة للإبلاغ عن الموردين الذين يرفعون الأسعار

جمعية حماية المستهلك تدعو الصيادلة للإبلاغ عن الموردين الذين يرفعون الأسعار

قوات الاحتلال تُغلق مدخل بلدة كفر مالك شرق مدينة رام الله

قوات الاحتلال تُغلق مدخل بلدة كفر مالك شرق مدينة رام الله

بالصور: الدفاع المدني يُسيطر على حريق منزل غرب جنين

بالصور: الدفاع المدني يُسيطر على حريق منزل غرب جنين

العلاقات الدولية بالنضال الشعبي تثمن موقف 130 نائباً بريطانياً من مشروع الضم

العلاقات الدولية بالنضال الشعبي تثمن موقف 130 نائباً بريطانياً من مشروع الضم

سلطات الاحتلال تستولي على أراضٍ جنوب شرق قلقيلية

سلطات الاحتلال تستولي على أراضٍ جنوب شرق قلقيلية

منوعات

هذا ما منع صفية العمري من الزواج ثانية

هذا ما منع صفية العمري من الزواج ثانية

نصيحة صادمة لياسمين صبري من مُخرج شهير

نصيحة صادمة لياسمين صبري من مُخرج شهير

مايا دياب تضع رامز جلال في ورطة بسبب ما كشفته حول البرنامج

مايا دياب تضع رامز جلال في ورطة بسبب ما كشفته حول البرنامج

عمرو يوسف يكشف كيف أثر الحسد على أداء زوجته كندا علوش

عمرو يوسف يكشف كيف أثر الحسد على أداء زوجته كندا علوش

مريم حسين: &#34;البصق في وجه رامز جلال أفضل من 10 مليون دولار&#34;

مريم حسين: "البصق في وجه رامز جلال أفضل من 10 مليون دولار"

بعد غضب الجمهور.. حمدي الميرغني يكشف حقيقة علمه بمقلب &#34;رامز&#34;

بعد غضب الجمهور.. حمدي الميرغني يكشف حقيقة علمه بمقلب "رامز"

إعلامية لبنانية تكشف تحرش هذا الممثل بها

إعلامية لبنانية تكشف تحرش هذا الممثل بها

بلاغ ضد حياة الفهد ومُطالبة بمنع دخولها هذا البلد

بلاغ ضد حياة الفهد ومُطالبة بمنع دخولها هذا البلد

شاهد: أحمد السقّا يرعب درة

شاهد: أحمد السقّا يرعب درة

هيفاء وهبي تثير التساؤلات برسالة غامضة: &#34;فضيحة أم جلاجل&#34;

هيفاء وهبي تثير التساؤلات برسالة غامضة: "فضيحة أم جلاجل"

عربي

الإمارات تسجل ثماني وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

الإمارات تسجل ثماني وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

نقص بالمرافق الصحية.. تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس (كورونا) باليمن

نقص بالمرافق الصحية.. تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس (كورونا) باليمن

الصحة السعودية: تعافي 210 حالة من كورونا وتسجيل إصابات جديدة

الصحة السعودية: تعافي 210 حالة من كورونا وتسجيل إصابات جديدة

هزة أرضية تضرب محافظات مصرية

هزة أرضية تضرب محافظات مصرية