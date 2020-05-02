عربي

نقص بالمرافق الصحية.. تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس (كورونا) باليمن

نقص بالمرافق الصحية.. تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس (كورونا) باليمن
كورونا - اليمن
رام الله - دنيا الوطن
سجلت اليمن، اليوم السبت، ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

ومن بين الإصابات، اثنتان في العاصمة المؤقتة عدن، والثالثة في محافظة تعز، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).

ويواجه سكان عدن نقصاً في المرافق الصحية، إثر إغلاق ثلاث مستشفيات رئيسية أبوابها، خشية تداعيات فيروس (كورونا).

ونقلت وكالة أنباء (الأناضول) عن سكان محليين، إن ثلاث مستشفيات خاصة رئيسية في عدن، أغلقت أبوابها منذ الخميس، وامتنعت عن استقبال حالات مرضية مختلفة.

وتعد المستشفيات الثلاثة من أكبر المراكز الصحية في عدن، وتتواجد فيها طواقم طبية أجنبية، فضلاً عن عشرات الأطباء اليمنيين المتخصصين، وتستقبل يومياً أعداداً كبيرة من المرضى.

أخبار ذات صلة

إيران: دماء وتضحيات عناصر (حزب الله) منع وصول تنظيم الدولة لأوروبا

إيران: دماء وتضحيات عناصر (حزب الله) منع وصول تنظيم الدولة لأوروبا

السعودية تعتزم اتخاذ إجراءات صارمة ومؤلمة لمواجهة فيروس (كورونا)

السعودية تعتزم اتخاذ إجراءات صارمة ومؤلمة لمواجهة فيروس (كورونا)

الأردن تُسجل صفر إصابات بفيروس (كورونا)

الأردن تُسجل صفر إصابات بفيروس (كورونا)

الصحة السعودية: تعافي 210 حالة من كورونا وتسجيل إصابات جديدة

الصحة السعودية: تعافي 210 حالة من كورونا وتسجيل إصابات جديدة

هزة أرضية تضرب محافظات مصرية

هزة أرضية تضرب محافظات مصرية

وزيرة الصحة المصرية تكشف سبب زيادة الإصابات بـ (كورونا)

وزيرة الصحة المصرية تكشف سبب زيادة الإصابات بـ (كورونا)

سلطنة عمان: تراجع ملموس في الإصابات بفيروس (كورونا)

سلطنة عمان: تراجع ملموس في الإصابات بفيروس (كورونا)

الرئيس اللبناني: سنحافظ على حرية التظاهر لكن لن نسمح بتفلت الأوضاع الأمنية

الرئيس اللبناني: سنحافظ على حرية التظاهر لكن لن نسمح بتفلت الأوضاع الأمنية

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تُغلق مدخل بلدة كفر مالك شرق مدينة رام الله

قوات الاحتلال تُغلق مدخل بلدة كفر مالك شرق مدينة رام الله

بالصور: الدفاع المدني يُسيطر على حريق منزل غرب جنين

بالصور: الدفاع المدني يُسيطر على حريق منزل غرب جنين

العلاقات الدولية بالنضال الشعبي تثمن موقف 130 نائباً بريطانياً من مشروع الضم

العلاقات الدولية بالنضال الشعبي تثمن موقف 130 نائباً بريطانياً من مشروع الضم

سلطات الاحتلال تستولي على أراضٍ جنوب شرق قلقيلية

سلطات الاحتلال تستولي على أراضٍ جنوب شرق قلقيلية

الاحتلال يعتدي على مسيرة رافضة للاستيطان جنوب نابلس

الاحتلال يعتدي على مسيرة رافضة للاستيطان جنوب نابلس

الشلالدة: تقرير بنسودا يرسخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين تحت الاحتلال

الشلالدة: تقرير بنسودا يرسخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين تحت الاحتلال

التعاون الإسلامي: تقرير المدعية العامة للجنائية الدولية خطوة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني

التعاون الإسلامي: تقرير المدعية العامة للجنائية الدولية خطوة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني

الطب الوقائي: نتائج 300 عينة لمواطنين في بيت لقيا ستظهر نتائجها اليوم

الطب الوقائي: نتائج 300 عينة لمواطنين في بيت لقيا ستظهر نتائجها اليوم

منوعات

هذا ما منع صفية العمري من الزواج ثانية

هذا ما منع صفية العمري من الزواج ثانية

نصيحة صادمة لياسمين صبري من مُخرج شهير

نصيحة صادمة لياسمين صبري من مُخرج شهير

مايا دياب تضع رامز جلال في ورطة بسبب ما كشفته حول البرنامج

مايا دياب تضع رامز جلال في ورطة بسبب ما كشفته حول البرنامج

عمرو يوسف يكشف كيف أثر الحسد على أداء زوجته كندا علوش

عمرو يوسف يكشف كيف أثر الحسد على أداء زوجته كندا علوش

مريم حسين: &#34;البصق في وجه رامز جلال أفضل من 10 مليون دولار&#34;

مريم حسين: "البصق في وجه رامز جلال أفضل من 10 مليون دولار"

بعد غضب الجمهور.. حمدي الميرغني يكشف حقيقة علمه بمقلب &#34;رامز&#34;

بعد غضب الجمهور.. حمدي الميرغني يكشف حقيقة علمه بمقلب "رامز"

إعلامية لبنانية تكشف تحرش هذا الممثل بها

إعلامية لبنانية تكشف تحرش هذا الممثل بها

بلاغ ضد حياة الفهد ومُطالبة بمنع دخولها هذا البلد

بلاغ ضد حياة الفهد ومُطالبة بمنع دخولها هذا البلد

شاهد: أحمد السقّا يرعب درة

شاهد: أحمد السقّا يرعب درة

هيفاء وهبي تثير التساؤلات برسالة غامضة: &#34;فضيحة أم جلاجل&#34;

هيفاء وهبي تثير التساؤلات برسالة غامضة: "فضيحة أم جلاجل"

عربي

نقص بالمرافق الصحية.. تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس (كورونا) باليمن

نقص بالمرافق الصحية.. تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس (كورونا) باليمن

الصحة السعودية: تعافي 210 حالة من كورونا وتسجيل إصابات جديدة

الصحة السعودية: تعافي 210 حالة من كورونا وتسجيل إصابات جديدة

هزة أرضية تضرب محافظات مصرية

هزة أرضية تضرب محافظات مصرية

وزيرة الصحة المصرية تكشف سبب زيادة الإصابات بـ (كورونا)

وزيرة الصحة المصرية تكشف سبب زيادة الإصابات بـ (كورونا)