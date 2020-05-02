نقص بالمرافق الصحية.. تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس (كورونا) باليمن

كورونا - اليمن

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت اليمن، اليوم السبت، ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.



ومن بين الإصابات، اثنتان في العاصمة المؤقتة عدن، والثالثة في محافظة تعز، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).



ويواجه سكان عدن نقصاً في المرافق الصحية، إثر إغلاق ثلاث مستشفيات رئيسية أبوابها، خشية تداعيات فيروس (كورونا).



ونقلت وكالة أنباء (الأناضول) عن سكان محليين، إن ثلاث مستشفيات خاصة رئيسية في عدن، أغلقت أبوابها منذ الخميس، وامتنعت عن استقبال حالات مرضية مختلفة.



وتعد المستشفيات الثلاثة من أكبر المراكز الصحية في عدن، وتتواجد فيها طواقم طبية أجنبية، فضلاً عن عشرات الأطباء اليمنيين المتخصصين، وتستقبل يومياً أعداداً كبيرة من المرضى.