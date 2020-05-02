إيران: (حزب الله) منع وصول تنظيم الدولة لأوروبا

وأضاف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي، أن "إجراء الحكومة الألمانية، ضد الشعب اللبناني عبر تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، يعارض القوانين الدولية، ويخالف حق تقرير المصير، والذي هو أصل قانوني في شريعة حقوق الإنسان"، وفق (روسيا اليوم).



وقال المسؤول الإيراني: إن "على الحكومة الألمانية، التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، أن تقف إلى جانب قوى المقاومة التي تدافع عن أرضها وشعبها، بدلاً من مناصرة الكيان الصهيوني"، معرباً عن اعتقاده بأن "إجراء الحكومة الألمانية بحق حزب الله، أثبت أن شعار دفاع هذه الحكومة عن حقوق الإنسان غير حقيقي، بل يستخدم كذريعة من أجل القضاء على حقوق الشعب في مختلف مناطق العالم".



وكانت برلين، أعلنت في 30 نيسان/ أبريل، حظر جماعة (حزب الله) اللبنانية على أراضيها، ووصفتها كـ"منظمة إرهابية".

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول إيراني، إن دماء وتضحيات عناصر (حزب الله) اللبناني، هي التي منعت وصول عناصر تنظيم الدولة إلى العواصم العربية، وذلك في تعليق له على تصنيف ألمانيا للحزب كمنظمة إرهابية.