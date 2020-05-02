قوات الاحتلال تُغلق مدخل بلدة كفر مالك شرق مدينة رام الله

بلدة كفر مالك

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مدخل بلدة كفر مالك شرق مدينة رام الله.



وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال، نصبوا حاجزاً عسكرياً على المدخل الرئيسي للبلدة، ومنعوا مركبات المواطنين من الدخول أو الخروج، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال، يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط البلدة منذ عدة أيام، وينصب حواجز عسكرية من وقت لآخر.