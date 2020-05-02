وزير إسرائيلي يُحذّر من "هزة أرضية عنيفة" بسبب نتنياهو





وقال الوزير الإسرائيلي: "إذا ما قررت المحكمة العليا الإسرائيلية منع رئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتنياهو، من تولي رئاسة الحكومة، فإن ذلك سيكون بمثابة "هزة أرضية" وضربة غير مسبوقة للديمقراطية الإسرائيلية".





وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، مساء اليوم السبت، أن منع نتنياهو من تشكيل الحكومة، إلغاء نتائج الانتخابات، بأثر رجعي، وبأنه يجب على المحكمة العليا الدفاع عن الحق وتنفيذه، أي عليها احترام قوانين كنيست.



وحول الاتفاق الائتلافي بين حزب شتاينتس (ليكود)، برئاسة نتنياهو، وحزب (أزرق أبيض)، بزعامة الجنرال بيني غانتس، أوضح وزير الطاقة الإسرائيلي، أنه كان أمراً ضرورياً وطبيعياً بعد 3 انتخابات برلمانية متتالية لـ (كنيست)، وتجنباً لانتخابات رابعة أيضاً.



وأشار وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، إلى أنه في رفض المحكمة العليا لنتائج الانتخابات الأخيرة، فإن إسرائيل في طريقها إلى انتخابات رابعة لـ (كنيست).



ويذكر، أن المحكمة العليا الإسرائيلية، ستعقد، يومي الأحد والاثنين، المقبلين جلسات للنظر في الالتماسات المطالبة بمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة، وبإلغاء الاتفاق الائتلافي بين (ليكود) و(أزرق- أبيض).





وفي سياق ذي صلة، قال موقع القناة الإسرائيلية السابعة: "إذا لم تنتهي إجراءات أداء اليمين الدستورية للحكومة المقترحة، فإنه بحلول يوم الخميس القادم ستنتهي مهلة تقدم مرشح من الكنيست لتشكيل الحكومة، وبذلك يتم تلقائيا حل الكنيست والتوجه لانتخابات رابعة".

رام الله - دنيا الوطنحذر وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، اليوم السبت، من وقوع "هزة أرضية" تشهدها البلاد، في إشارة إلى منع تولي بنيامين نتنياهو، رئاسة الحكومة المقبلة.