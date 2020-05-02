بالصور: الدفاع المدني يُسيطر على حريق منزل غرب جنين





وتركز الحريق في مطبخ المنزل، وكان سببه تسرب في غاز الطهي أثناء التشغيل، وفق ما وصل "دنيا الوطن".





وعمل طاقم إطفاء مركز اليامون على إخماد الحريق، وحصره في المطبخ، وإخلاء اسطوانة الغاز، وحماية باقي أرجاء المنزل وتأمين المكان.











رام الله - دنيا الوطنسيطرت طواقم الدفاع المدني بمحافظة جنين، مساء اليوم السبت على حريق منزل "طابق ثاني"، في الحارة الغربية منطقة "الذرو" في بلدة عانين غرب جنين.