بالصور: الدفاع المدني يُسيطر على حريق منزل غرب جنين
رام الله - دنيا الوطن
سيطرت طواقم الدفاع المدني بمحافظة جنين، مساء اليوم السبت على حريق منزل "طابق ثاني"، في الحارة الغربية منطقة "الذرو" في بلدة عانين غرب جنين.
سيطرت طواقم الدفاع المدني بمحافظة جنين، مساء اليوم السبت على حريق منزل "طابق ثاني"، في الحارة الغربية منطقة "الذرو" في بلدة عانين غرب جنين.
وتركز الحريق في مطبخ المنزل، وكان سببه تسرب في غاز الطهي أثناء التشغيل، وفق ما وصل "دنيا الوطن".
وعمل طاقم إطفاء مركز اليامون على إخماد الحريق، وحصره في المطبخ، وإخلاء اسطوانة الغاز، وحماية باقي أرجاء المنزل وتأمين المكان.
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