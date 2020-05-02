دولي

تسجيل 166 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في فرنسا

تسجيل 166 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في فرنسا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فرنسا اليوم السبت، 166 حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي الوفيات، بسبب الفيروس الفتاك، منذ أن تفشى في فرنسا، 24760 حالة وفاة، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، السبت، أنه تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة في فرنسا لمكافحة الفيروس، لشهرين حتى 24 تموز/ يوليو.

وسيعرض هذا المقترح للتصويت على البرلمان الاثنين.

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