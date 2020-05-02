تسجيل 166 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في فرنسا





وسيعرض هذا المقترح للتصويت على البرلمان الاثنين.



رام الله - دنيا الوطنسجلت فرنسا اليوم السبت، 166 حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وبذلك يبلغ إجمالي الوفيات، بسبب الفيروس الفتاك، منذ أن تفشى في فرنسا، 24760 حالة وفاة، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، السبت، أنه تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة في فرنسا لمكافحة الفيروس، لشهرين حتى 24 تموز/ يوليو.