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السعودية تعتزم اتخاذ إجراءات صارمة ومؤلمة لمواجهة فيروس (كورونا)

السعودية تعتزم اتخاذ إجراءات صارمة ومؤلمة لمواجهة فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إنه يتوجب على المملكة، خفض مصروفات الميزانية بشدة؛ لمواجهة أزمة (كورونا)، مؤكداً أن "جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حالياً".

وأشار الوزير السعودي إلى أن السحب من الاحتياطيات النقدية للمملكة، خلال العام الحالي، يجب ألا يتجاوز 110 إلى 120 مليار ريال، مشيراً إلى أن الإجراءات، التي ستتخذها السلطات، قد تكون مؤلمة، وفق (روسيا اليوم). 

وكانت وكالة (موديز) غيرت أمس الجمعة، التصنيف الائتماني ونظرتها المستقبلية حول السعودية إلى سلبية، مؤكدة تصنيف المملكة عند مستوى "A1".

وأفادت (موديز)، في بيان أصدرته بأنها غيرت النظرة المستقبلية لتصنيف الحكومة السعودية إلى سلبية من مستقرة؛ لتعكس تنامي المخاطر النزولية لقوة المملكة المالية، نتيجة صدمة حادة على صعيد طلب النفط العالمي، وتغير الأسعار الذي أحدثته جائحة فيروس (كورونا).

واعتبرت (موديز) أن الصدمة الحادة لأسعار النفط ستتسبب في زيادة الديون، وتآكل المصدات المالية السيادية.

وأشارت الوكالة إلى أن تصنيف السعودية عند "A1" مدعوم بالميزانية العمومية للحكومة، التي لا تزال قوية نسبياً، رغم حدوث تراجع.

وأضافت، أن الحكومة السعودية، ستعوض على الأرجح بعض الخسائر في الإيرادات هذا العام، وفي 2021 من خلال تخفيضات في الإنفاق.

وتوقعت (موديز) أن الإيرادات الحكومية، ستهبط بحوالي 33% في 2020 وبحوالي 25% في 2021 مقارنة بعام 2019.

كما اعتبرت، أن تباطؤاً حاداً الآن في نمو الناتج المحلي الإجمالي، يقلص أيضاً الإيرادات من القطاع غير النفطي، وأردفت أنها تتوقع على المدى المتوسط، ارتفاع دين الحكومة السعودية إلى حوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت كذلك، أن ارتفاع الإنفاق على القطاع الصحي، فيما يتعلق باحتواء الجائحة، سيجري استيعابه عن طريق خفض في النفقات.

وقالت: إن الميزانية العمومية للسعودية، أصابها ضعف منذ آخر صدمة في أسعار النفط في 2015 و2016 بالرغم من بعض التحسن مؤخراً في تطبيق الموازنة.

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