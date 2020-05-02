دولي

إسرائيل تسجل ارتفاعاً بحالات الإصابات بفيروس (كورونا)

إسرائيل تسجل ارتفاعاً بحالات الإصابات بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إسرائيل اليوم السبت، ارتفاعاً بحالات الإصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية: إن عدد المصابين بالفيروس الفتاك ارتفع إلى 16,185 بعد تشخيص حالات جديدة.

وأضافت: أن من بين الإصابات 105 بحالة خطيرة، فيما وصل عدد الوفيات 229 حالة.

وتعقد الحكومة الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء اليوم، جلسة خاصة لمناقشة الإطار الاستراتيجي لإعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي وتطبيق المعيار البنفسجي على المحال والمتاجر والقطاع العام وإلغاء الحظر على المواطنين من سن 67 وما فوق بالوصول إلى أماكن أعمالهم.

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن ذلك يأتي من أجل توسيع نطاق العمل في المرافق الاقتصادية الخاصة والعامة.

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