العلاقات الدولية بالنضال الشعبي تثمن موقف 130 نائباً بريطانياً من مشروع الضم





وأشار بشار العزة، عضو لجنة العلاقات الدولية، أن الموقف البريطاني من قبل أعضاء مجلس العموم، بالاضافة الرسالة التي وجهتها بريطانيا ألمانيا وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وبلجيكا، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي والتي دعت حالاحتلال لعدم ضم المناطق.





وجاء فيها وأنّ "ضمّ كل جزء من الضفة الغربية يشكّل خرقًا واضحًا للقانون الدولي" وأنّ "خطوات أحادية الجانب كهذه ستضرّ بجهود تجديد مسار السلام، وسيكون لها تأثير بالغ الخطورة على الاستقرار في المنطقة وعلى مكانة إسرائيل في الساحة الدوليّة"، تأكيد على رفض سياسة الاحتلال.





وقال العزة، أن المواقف الاوروبية يجب البناء عليها من أجل تشكيل جبهة عالمية واسعة لمواجهة سياسة الضم ، وكذلك كمافة المواقف العنصرية واجراءات الاحتلال المخالفة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.





وأكد العزة على مواصلة الجهد السياسي والدبلوماسي مع كافة اصدقاء شعبنا الفلسطيني من أجل محاصرة حكومة الاحتلال على المستوى الدولي ، والعمل على وقف كافة اجراءاتها تجاه اراضي الدولة الفلسطينية.





ودعا العزة كافة البرلمانات في العالم، التعبير والاعلان عن موقفها الرافض لسياسة الضم والاستيطان ولحماية القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ولضمان استقرار منطقة الشرق الاوسط ، حيث أن سياسة الضم سوف تدمر اية فرص مستقبلية للسلام والاستقرار في المنطقة، وتقوض حل الدولتين.



رام الله - دنيا الوطنثمنت دائرة العلاقات الدولية بجبهة النضال الشعبي الفلسطيني الموقف الذي عبر عنه 130 نائباً في مجلس العموم البريطاني، بتوجيه رسالة إلى رئيس الحكومة بوريس جونسون، والمطالبة بفرض عقوبات على دولة الاحتلال في حال نفذت خططها لضم الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.