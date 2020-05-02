حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين مساء اليوم السبت، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، في صفوف جاليتنا في الولايات المتحدة الأمريكية.



وأضافت في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن حالة الوفاة تعود للمواطن نائل عودة (30 عاماً)، في ولاية شيكاغو.



وكانت الوزارة أكدت اليوم أن عدد المصابين بفيروس (كورونا)، بين الجاليات الفلسطينية بالخارج، وصل الى 1253 حالة، فيما وصل عدد الوفيات الى 64 حالة.