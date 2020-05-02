الحكومة الإسرائيلية تناقش الإطار الاستراتيجي لإعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي





ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن ذلك يأتي من أجل توسيع نطاق العمل في المرافق الاقتصادية الخاصة والعامة.



وبموجب المعيار البنفسجي يتعين على المكاتب والمصالح بتكليف احد الموظفين المسؤولية عن تطبيق المعايير والحفاظ على التعليمات التالية : الحظر على التمجهر في غرف الطعام وتناول الطعام في مكان العمل الحفاظ على مسافة مترين بين الموطفين وفحص حرارة الجسم لدى دخول مكان العمل كما يحدد المعيار مساحات غرف العمل معدد الموظفيم المسموح بتواجدهم في آن واحد وعقد الجلسات بحضور ثمانية أشخاص لا أكثر.



كما ستعود الحكومة إلى الاجتماع مساء غد لبحث إعادة فتح الأسواق والمجمعات التجارية وإلغاء القيود على الابتعاد عن المنزل لأكثر من 100 متر .





ومن بين التسهيلات التي ستتم مناقشتها فتح نصف البسطات في الاسواق وتحديد عدد المتسوقين والفصل بين البسطات بحواجز والزام البائعين والزبائن بقياس درجة حرارة الجسم وارتداء الكمامات.



كما ستسري هذه التعليمات على المجمعات التجارية وتقسيم هذه المجمعات لمناطق منفصلة كما تطالب وزارة المالية بتسجيل الزبائن الا ان وزارة العدل تعارض هذا المطلب.



رام الله - دنيا الوطنتعقد الحكومة الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء اليوم، جلسة خاصة لمناقشة الإطار الاستراتيجي لإعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي وتطبيق المعيار البنفسجي على المحال والمتاجر والقطاع العام وإلغاء الحظر على المواطنين من سن 67 وما فوق بالوصول إلى أماكن أعمالهم.