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شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تستولي على أراضٍ جنوب شرق قلقيلية

سلطات الاحتلال تستولي على أراضٍ جنوب شرق قلقيلية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على مساحات واسعة من أراضي قرية مجلس قروي عزون جنوب قلقيلية، لصالح إقامة مقبرة للمستوطنين.

وقال الباحث في شؤون الاستيطان عبد الكريم أيوب، أنَّ سلطات الاحتلال صادقت مؤخرا على البدء بتنفيذ إقامة أضخم مقبرة استيطانية، على حساب أراضي المواطنين، تستوعب حوالي 30 الف قبر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف: أن تنفيذ المخطط سيسهم في الاستيلاء على حوالي 140 دونما زراعيا مزروعة بالزيتون واللوزيات خلف جدار الضم والتوسع العنصري، من أراضي عزون عتمة، وقريتي الزاوية ومسحة التابعة لمحافظة سلفيت، في حال تنفيذه".

وأشار إلى أن الاحتلال يستغل انشغال العالم بجائحة وباء (كورونا)، لتمرير مشاريعه الاستيطانية في السيطرة على الأرض الفلسطينية.

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