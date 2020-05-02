قرار باستمرار الإغلاق التام للمقاهي والاستراحات والمدن الترفيهية بالقطاع

أكد رئيس خلية الأزمة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، العميد فايق المبحوح، استمرار الإغلاق التام للمقاهي، والاستراحات، والمدن الترفيهية، مع استمرار استخدام الفنادق كمراكز للحجر الصحي الاحترازي للمواطنين القادمين عبر المعابر.



جاء ذلك خلال اجتماع خلية الأزمة، مساء الخميس، بـ "هيئة أصحاب المطاعم والفنادق" في غزة؛ لوضعهم في صورة الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس (كورونا)، والتأكيد على الالتزام التام بها، وفق ما نقل موقع وزارة (الداخلية).



وضم الاجتماع، الذي عُقد بمقر العمليات المركزية بوزارة الداخلية - كلاً من المبحوح، والعميد فؤاد أبو بطيحان مدير عام هيئة المعابر، والعميد محمد أبو زايد مساعد مدير عام الشرطة لشؤون المحافظات، والعميد حسام شهوان نائب مدير عام جهاز الأمن الداخلي.



وحضر عن هيئة أصحاب المطاعم والفنادق رئيسها صلاح أبو حصيرة، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة.



وتم خلال الاجتماع استعراض إجراءات الوقاية والسلامة التي اتخذتها الجهات الحكومية لمنع تفشي فيروس (كورونا) داخل قطاع غزة، لاسيما فيما يخص عمل المطاعم، والمحددات الصحية المقرة.



بدوره وضع العميد فايق المبحوح الحضور في صورة الأوضاع العامة في قطاع غزة، ومدى الخطورة التي ما زال يُشكلها فيروس كورونا على المواطنين.



وأكد العميد المبحوح على ضرورة الالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة من قبل أصحاب المطاعم، وبالمحددات التي وضعتها وزارتا الاقتصاد والصحة في هذا الصدد، مُشيداً بالتعاون التام من قبل هيئة المطاعم والفنادق في هذا الشأن.



وقال المبحوح إن الأوضاع في ظل استمرار جائحة كورونا ما زالت خطيرة، مُحذراً من خطورة الاستهانة بتنفيذ التعليمات والإجراءات الصادرة عن الجهات الرسمية.



كما تم التأكيد على استمرار الإغلاق التام للمقاهي، والاستراحات، والمدن الترفيهية، مع استمرار استخدام الفنادق كمراكز للحجر الصحي الاحترازي للمواطنين القادمين عبر المعابر.



من جانبهم، عبّر رئيس وأعضاء هيئة أصحاب المطاعم والفنادق عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وسائر الأجهزة الحكومية للحفاظ على سلامة المواطنين في مواجهة فيروس (كورونا)، ومنع تفشيه داخل قطاع غزة.



كما تمت مناقشة عدد من الملاحظات والمطالب التي قدّمتها هيئة أصحاب المطاعم والفنادق، فيما يخص ترتيبات تنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة، وتم الاتفاق على دراسة تلك الملاحظات مع جهات الاختصاص في كافة الوزارات والأجهزة الحكومية.



رام الله - دنيا الوطن