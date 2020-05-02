دولي

المئات يتظاهرون ضد الإغلاق الشامل بسبب (كورونا) بكاليفورنيا الأمريكية

المئات يتظاهرون ضد الإغلاق الشامل بسبب (كورونا) بكاليفورنيا الأمريكية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمس الجمعة، عدة مظاهرات شارك فيها مئات الأشخاص، احتجاجا على إجراءات الحجر الصحي المفروضة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونظمت أكبر هذه الحملات الاحتجاجية في مدينة ساكرامنتو، حيث تظاهر نحو ألف شخص أمام مبنى كابيتول الولاية، احتجاجا على نظام الإغلاق الشامل المفروض منذ ستة أسابيع بقرار من حاكم كاليفورنيا غافين نيوسم، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتصاعد التوتر في المكان على وجه السرعة عندما طالبت الشرطة المحتجين بوقف التظاهر والعودة إلى منازلهم، واعتُقل 32 متظاهرا إثر مشادة حادة اندلعت بينهم وضباط.

وفي مدينة شاطئ هنتنغتون، احتشد نحو 500 شخص تحت عنوان "مسيرة الحرية"، معربين عن غضبهم إزاء قرار حاكم الولاية إغلاق شواطئ مقاطعة أورانج والتي تحظى بشعبية واسعة لدى هواة ركوب الأمواج.

وتجاهل كثير من المتظاهرين إجراءات التباعد الصحي ولم يرتدوا كمامات طبية، وكان بعضهم يرفعون رايات تأييد للرئيس دونالد ترامب.

وسبق أن نظم في نفس الموقع قبل أسبوعين مظاهرة أخرى شارك فيها نحو 200 شخص.

وأعرب حاكم كاليفورنيا نيوسم أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس عن إدراكه للإحباط الذي يدفع الناس للتظاهر، قائلا إنه قد يأمر بتخفيف بعض القيود المفروضة لكبح انتشار كورونا في الأيام القادمة.

وشدد نيوسم على ضرورة التزام المواطنين بإجراءات التباعد الاجتماعي كعامل لديه تأثير مباشر على موعد رفع القيود.

ويأتي ذلك على خلفية تصاعد التوترات السياسية في الولايات المتحدة، حيث يعارض حكام بعض الولايات نهج ترامب الذي يهدف إلى إلغاء نظام الإغلاق في أقرب وقت ممكن.

وقبل يوم من احتجاجات كاليفورنيا، دخل مئات المتظاهرين الذين كان بحوزة بعضهم بنادق، مقر الهيئة التشريعية في ولاية ميشيغان للتظاهر ضد خطط حاكمة الولاية الديمقراطية غريتشن ويتمر لتمديد حالة الطوارئ حتى نهاية آذار/ مارس.


 

أخبار ذات صلة

الجيش الإيراني يوجه رسائل لتسع دول بينها ستة عربية بشأن (كورونا)

الجيش الإيراني يوجه رسائل لتسع دول بينها ستة عربية بشأن (كورونا)

إيران تهدد أمريكا: تمديد حظر شرائنا للسلاح سيواجه برد قاس وسيحمل تداعيات وخيمة

إيران تهدد أمريكا: تمديد حظر شرائنا للسلاح سيواجه برد قاس وسيحمل تداعيات وخيمة

هولندا: إصابات (كورونا) تجاوزت الـ40 ألفا

هولندا: إصابات (كورونا) تجاوزت الـ40 ألفا

فرنسا تمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 24 يوليو

فرنسا تمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 24 يوليو

ميركل: العالم بحاجة لثمانية مليارات يورو لتطوير لقاح مضاد لـ(كورونا)

ميركل: العالم بحاجة لثمانية مليارات يورو لتطوير لقاح مضاد لـ(كورونا)

إثيوبيا: لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا

إثيوبيا: لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا

(يديعوت): هزة أرضية بمناطق الوسط والجنوب

(يديعوت): هزة أرضية بمناطق الوسط والجنوب

رئيس بلدية موسكو: 2% من سكان العاصمة الروسية مصابون بـ (كورونا)

رئيس بلدية موسكو: 2% من سكان العاصمة الروسية مصابون بـ (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتدي على مسيرة رافضة للاستيطان جنوب نابلس

الاحتلال يعتدي على مسيرة رافضة للاستيطان جنوب نابلس

الشلالدة: تقرير بنسودا يرسخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين تحت الاحتلال

الشلالدة: تقرير بنسودا يرسخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين تحت الاحتلال

التعاون الإسلامي: تقرير المدعية العامة للجنائية الدولية خطوة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني

التعاون الإسلامي: تقرير المدعية العامة للجنائية الدولية خطوة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني

الطب الوقائي: نتائج 300 عينة لمواطنين في بيت لقيا ستظهر نتائجها اليوم

الطب الوقائي: نتائج 300 عينة لمواطنين في بيت لقيا ستظهر نتائجها اليوم

أبو بكر: استقرار الوضع الصحي للأسير المصاب &#34;محمد ريشة&#34;

أبو بكر: استقرار الوضع الصحي للأسير المصاب "محمد ريشة"

تركيب غرفة تعقيم للمركبات على مدخل قلقيلية الشرقي

تركيب غرفة تعقيم للمركبات على مدخل قلقيلية الشرقي

جمعية رجال الأعمال: نستنكر إطلاق النار على رجل الأعمال &#34;أبو صافي&#34;

جمعية رجال الأعمال: نستنكر إطلاق النار على رجل الأعمال "أبو صافي"

شاهر سعد: عدد العمال الذين سيتوجهون لإسرائيل قد يرتفع لـ 90 ألفاً

شاهر سعد: عدد العمال الذين سيتوجهون لإسرائيل قد يرتفع لـ 90 ألفاً

منوعات

هذا ما منع صفية العمري من الزواج ثانية

هذا ما منع صفية العمري من الزواج ثانية

نصيحة صادمة لياسمين صبري من مُخرج شهير

نصيحة صادمة لياسمين صبري من مُخرج شهير

مايا دياب تضع رامز جلال في ورطة بسبب ما كشفته حول البرنامج

مايا دياب تضع رامز جلال في ورطة بسبب ما كشفته حول البرنامج

عمرو يوسف يكشف كيف أثر الحسد على أداء زوجته كندا علوش

عمرو يوسف يكشف كيف أثر الحسد على أداء زوجته كندا علوش

مريم حسين: &#34;البصق في وجه رامز جلال أفضل من 10 مليون دولار&#34;

مريم حسين: "البصق في وجه رامز جلال أفضل من 10 مليون دولار"

بعد غضب الجمهور.. حمدي الميرغني يكشف حقيقة علمه بمقلب &#34;رامز&#34;

بعد غضب الجمهور.. حمدي الميرغني يكشف حقيقة علمه بمقلب "رامز"

إعلامية لبنانية تكشف تحرش هذا الممثل بها

إعلامية لبنانية تكشف تحرش هذا الممثل بها

بلاغ ضد حياة الفهد ومُطالبة بمنع دخولها هذا البلد

بلاغ ضد حياة الفهد ومُطالبة بمنع دخولها هذا البلد

شاهد: أحمد السقّا يرعب درة

شاهد: أحمد السقّا يرعب درة

هيفاء وهبي تثير التساؤلات برسالة غامضة: &#34;فضيحة أم جلاجل&#34;

هيفاء وهبي تثير التساؤلات برسالة غامضة: "فضيحة أم جلاجل"

عربي

الصحة السعودية: تعافي 210 حالة من كورونا وتسجيل إصابات جديدة

الصحة السعودية: تعافي 210 حالة من كورونا وتسجيل إصابات جديدة

وزيرة الصحة المصرية تكشف سبب زيادة الإصابات بـ (كورونا)

وزيرة الصحة المصرية تكشف سبب زيادة الإصابات بـ (كورونا)

سلطنة عمان: تراجع ملموس في الإصابات بفيروس (كورونا)

سلطنة عمان: تراجع ملموس في الإصابات بفيروس (كورونا)

الرئيس اللبناني: سنحافظ على حرية التظاهر لكن لن نسمح بتفلت الأوضاع الأمنية

الرئيس اللبناني: سنحافظ على حرية التظاهر لكن لن نسمح بتفلت الأوضاع الأمنية