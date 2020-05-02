شؤون فلسطينية

نقابة الأطباء: نرفض اقتطاع أي مبلغ من رواتبنا لأي سبب كان

نقابة الأطباء: نرفض اقتطاع أي مبلغ من رواتبنا لأي سبب كان
رام الله - دنيا الوطن
اعربت نقابة الاطباء الفلسطينيين، عن رفضهم بشكل قاطع، اقتطاع اية مبلغ من رواتب العاملين المنتسبين لها لأي سبب كان، بدون الموافقة الخطية من الشخص نفسه.

وطالبت النقابة في بيان لها، الحكومة الفلسطينية، بضرورة دفع الرواتب كاملة، ودون انتفاص للموظفين الذين لم يتقدموا بكتب رسمية من أجل التبرع.

ودعت النقابة، للتكافل والتضامن والعمل معاً، لتخطي هذه المحنة، لافتة إلى ان النقابات والاتحادات المهنية، باشرت بتشكيل صندوق خاص لجمع التبرعات والمساعدات للمتضررن من جائحة كورونا.



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