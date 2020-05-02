الاحتلال يعتدي على مسيرة رافضة للاستيطان جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدت قوات الاحتلال بالضرب وبقنابل الصوت والغاز السام والمسيل للدموع على المواطنين الذين خرجوا، اليوم، في مسيرة رافضة للاحتلال والاستيطان بالمنطقة المهددة بالمصادرة في قرية الساوية جنوب مدينة نابلس.



وأوضح منسق القوى والفصائل في محافظة نابلس نصر ابو جيش في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم السبت، والذي تعرض لاعتداء مباشر من قبل قوات الاحتلال، أن تلك القوات اعتدت على المواطنين المشاركين في مسيرة رافضة للاستيطان ولاعتداءات المستوطنين المستمرة ضد الفلسطينيين والمطالبة بفتح الحاجز المقام في المنطقة الواقعة بيت قرى الساوية ويتما وقبلان.