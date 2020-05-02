دولي

ميركل: العالم بحاجة لثمانية مليارات يورو لتطوير لقاح مضاد لـ(كورونا)

ميركل: العالم بحاجة لثمانية مليارات يورو لتطوير لقاح مضاد لـ(كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت المستشارة الألمانية، إنجيلا ميركل، مؤخرا: "إن العالم يحتاج إلى ثمانية مليارات يورو، لأجل تمكين كافة سكان الأرض من الحصول على اللقاحات والأدوية والفحوص الضرورية، ضد فيروس كورونا المستجد".

وأكدت ميركل، في رسالتها الأسبوعية، أن بلادها ستساهم بشكل مهم لدعم هذه الجهود الطبية، لكنها لم تفصح عن المبلغ الذي ستقدمه برلين.

وبحسب موقع (بلومبيرغ)، فإنه من المرتقب أن تشارك برلين، يوم الاثنين المقبل، في مؤتمر مانحين عبر الإنترنت لأجل دعم الجهود الصحية.

وشددت المستشارة الألمانية على أن التحرك الدولي والجماعي هو الذي يستطيع لوحده أن يضع نهاية للوباء الذي أصاب أكثر من ثلاثة ملايين شخص حتى الآن.

من ناحيتها، قالت مديرة المفوضية الأوروبية، أورسولا غون دير لاين، إن مبلغ 7.5 مليار يورو الذي جرى تحديدهُ لأجل تطوير لقاح ضد فيروس "ليس سوى البداية".

وأضافت المسؤولة الأوروبية أنه ستكون ثمة حاجة إلى مزيد من الأموال مع مرور الوقت.

ومن المرتقب أن يجري مؤتمر الرابع من مايو، لأجل التشجيع على التبرع لصالح المبادرة الصحية، وسط قلق عالمي غير مسبوق.

أطلقت منظمة الصحة العالمية وميركل والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مبادرة لأجل تسريع تطوير اللقاح، وأكدا على ضرورة أن يكون متاحا للجميع، حتى لا يكون حكرا على البلد الذي يتمكن من تطويره قبل الآخرين.

وحظيت ميركل، مؤخرا، بتقدير واسع، بفضل إدارتها لأزمة فيروس كورونا، وكتبت مجلة "فورين بوليسي" الأميركي أن المستشارة تولت "القيادة العالمية" بعد تراجع كل من واشنطن وبكين.

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